Al Bano Carrisi e Romina Power a distanza di anni dal loro divorzio, sono ancora una delle coppie più amate del panorama nazionale e internazionale. In una recente intervista l'artista italo-americana ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul rapporto che la lega al suo ex marito.

L'attrice americana è stata intervistata dal sito La voce grossa. Per l'occasione non sono mancate delle domande sui nuovi progetti di lavoro e sulla vita sentimentale.

Dopo anni di guerra con il leone di Cellino San Marco, Al Bano e Romina finalmente sono tornati ad essere una coppia, almeno sul palcoscenico. La Power ha riferito senza troppi giri di parole: "Con Albano abbiamo diversi concerti in programma dall'Australia agli Stati Uniti". Dall'intervista poi è emerso che la coppia artistica tra novembre e dicembre, ha in programma una tournee prevista in Nord Europa".

Inoltre, i due ex coniugi stanno preparando una sorpresa televisiva indirizzata a tutti i fan.

Infine, la stessa Romina Power con molto entusiasmo ha confessato di aver inciso da poco un nuovo disco con Al Bano Carrisi. Al momento la data d'uscita del brano non è stata resa nota, ma siamo certi che i fan accoglieranno in modo positivo il lavoro svolto da loro beniamini.

Power-Carrisi: i fan sperano nel ritorno di fiamma

Durante l'intervista rilasciata al sito La voce grossa, Romina Power è tornata a parlare del legame sentimentale con Al Bano Carrisi.

L'artista italo-americano parlando della storia con il cantante pugliese, ha svelato un retroscena inedito: "Il primo bacio fummo costretti a darlo da copione. Quindi, questa cosa ha accellerato i tempi del nostro amore". Anche se i due ex coniugi da tempo non fanno più coppia nella vita di tutti i giorni, i fan da sempre sperano in un ritorno di fiamma. D'altronde la liaison del duo Carrisi-Power ha sempre appassionato milioni e milioni di persone. Il ricordo della storia d'amore vissuta dal pugliese e dall'america rimarrà per sempre indelebile.

Al Bano e Romina: Ylenia torna a casa

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati da poco nonni per la seconda volta. Dal matrimonio con Davor Luksic, Cristel Carrisi ha dato alla luce una splendida bambina. Con la scelta del nome, Cristel ha colto tutti di sorpresa: la piccola infatti, si chiama Cassia Ylenia. Una scelta voluta e sentita, che è stata commentata con molto entusiasmo dalla Power: "Le sorelle erano molto unite.

Non mi sorprende che l'abbia voluta ricordare così". Intanto, appena Cristel ha dato alla luce la sua secondogenita Romina Power ha fatto una dedica social alla neo arrivata: "Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita".