È passato più di un mese ormai da quando la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha deciso di separarsi: l'ex tronista è tornato nella sua Napoli, mentre la fidanzata è rientrata a Firenze. Ad agosto, dopo essere stata bersagliata di domande dai follower, la fashion influencer ha deciso di rompere il silenzio, ammettendo di essere in crisi con il partner. Da quel momento, entrambi hanno cercato di vivere il più serenamente possibile: andando in vacanza (Oscar con il suo cane ed Eleonora con un amico) o trascorrendo il tempo con i rispettivi affetti e dedicandosi al lavoro.

Nelle ultime ore, però, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è tornare a parlare della sua storia d'amore con Oscar, condividendo sul proprio profilo Instagram la mail di una fan e la sua risposta, sperando di fare un po' di chiarezza.

Nello specifico, la fan della bella fiorentina, dopo aver premesso di non volerla attaccare visto che la ritiene una persona schietta e sincera, ha spiegato di essere rimasta male perché la sua beniamina, dopo aver ammesso le difficoltà in essere con il fidanzato, non ha detto più nulla, nonostante avesse promesso che sarebbe tornata sull'argomento.

La risposta della Rocchini non si è fatta attendere: ha ricordato, infatti, di aver detto ai follower che avrebbe fornito degli aggiornamenti nel momento in cui avesse chiarito la situazione con Oscar, ma ad oggi ciò non è ancora accaduto. Inoltre ha sottolineato di aver scelto di tenere per sé i problemi privati, condividendo invece i momenti di felicità: "Penso che quelle siano cose davvero intime - ha evidenziato - davvero private, e penso che debbano rimanere tali".

I fan tornano a sperare

Nella sua mail di risposta alla fan (condivisa pubblicamente su Instagram) Eleonora ha aggiunto di non sentirsi affatto obbligata a parlare di qualcosa che non vuole esternare, chiudendo poi con un sibillino: "Le cose vanno meglio...". Quest'affermazione conclusiva ha riacceso le speranze dei fan della coppia circa un eventuale ritorno di fiamma. Inoltre di recente l'ex corteggiatrice è tornata a pubblicare delle fotografie insieme alla sorella di Oscar, con la quale ancora oggi ha un bel rapporto.

Tra gli indizi che fanno pensare ad un ipotetico riavvicinamento, ci sono la scelta dei due giovani di continuare a seguirsi sui social network e di difendersi a vicenda dalle critiche piovute su di loro. Ad esempio Branzani, dopo aver appreso di alcune malelingue che circolavano sul conto di Eleonora, è intervenuto prontamente scrivendo: "Prima di dire ca... sulla mia Ele, dovreste sciacquarvi la bocca!".

Invece la 24enne fiorentina ha affermato: "Pensate pure a parlare male di me, io, per tutelare la mia storia e la persona con cui sono stata tre anni, e che tuttora fa ancora parte della mia vita, mi taglierei un braccio".