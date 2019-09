Non è stata un'estate facile quella che ha vissuto Raffaella Mennoia, presa di mira da alcuni ex volti storici di Uomini e donne. Mario Serpa e Teresa Cilia, in particolare, hanno lanciato diverse accuse alla storica collaboratrice di Maria De Filippi, di cui è il braccio destro anche a Temptation Island. Secondo loro, infatti, la 45enne romana sarebbe stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di ex tronisti ed ex corteggiatori, e avrebbe deciso di renderli più o meno pubblici a seconda delle circostanze.

La questione si è poi dissolta senza ulteriori conseguenze (si è parlato anche di diffide legali che, in realtà, non sono mai state confermate dai diretti interessati) ma è apparso evidente che da qualche settimana l'autrice si sia allontanata dai social network, pubblicando raramente post o Instagram Stories.

Il desiderio di restare ai margini del clamore mediatico è stato confermato dalla Mennoia stessa, la quale ha ammesso di essere rimasta delusa dalle numerose accuse piovute su di lei.

Raffaella Mennoia sarà meno presente sui social

Attraverso un lungo video pubblicato su Instagram, l'autrice di Uomini e Donne si è espressa per la prima volta sulla vicenda di cui è stata protagonista in estate. Ha affermato di essere rimasta male per i commenti malvagi, le dicerie e le offese ricevute ingiustamente sui social network e di avere deciso, di conseguenza, di restare lontana dal web.

La bufera mediatica che l'ha travolta le ha fatto capire che c'è tanta crudeltà gratuita.

E così ha affermato: "Magari mi passa, magari no. Ci sono rimasta troppo male per la cattiveria e la cattiveria è sempre una cosa che mi disturba parecchio".

La riduzione del suo tempo dedicato a Instagram era già cominciata da qualche settimana, ma soltanto adesso si è appreso che non era legata né alla mole di lavoro, e nemmeno ad un periodo di vacanza.

La frecciatina lanciata da Maria De Filippi

Il chiarimento diffuso da Raffaella Mennoia su Instagram arriva a qualche giorno di distanza dalla chiara presa di posizione di Maria De Filippi avvenuta nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne.

La padrona di casa del dating-show ha lanciato una vera e propria frecciatina - senza fare nomi - a qualcuno che in passato ha lavorato per lei.

Questa persona avrebbe chiesto una retribuzione più alta e, non avendola ottenuta, ha espresso forti critiche nei confronti di una sua collaboratrice. Difficile non pensare a Teresa Cilia che, in passato, aveva collaborato proprio con Maria De Filippi a C'è Posta per Te, e che in estate si è scagliata duramente contro Raffaella Mennoia.

In risposta alle affermazioni della De Filippi è intervenuta l'ex tronista, la quale ha spiegato di essersi licenziata per motivi di salute e per gli alti costi che doveva sostenere tra Roma e Milano.