Momenti di imbarazzo nel corso della prima puntata di Live Non è la D’Urso. Tra gli ospiti la vulcanica Mariana Nannis, moglie dell’ex calciatore di Verona, Atalanta e Roma Claudio Paul Caniggia. Quest’ultimo ha da tempo lasciato la consorte ed ora è legato all’avvenente giornalista Sofia Bonelli. Una relazione che fin da subito è finita nel mirino della Nannis che non ha mai avuto parole tenere nei confronti della ventiseienne.

Alcuni giorni fa, intervenendo nel corso del programma argentino ‘Confrontados, aveva dichiarato che l’ex attaccante dell’Albiceleste viveva con una prostituta che lo drogava tutto il giorno.

Parole forti che avevano fatto il giro del mondo e provocato la reazione stizzita di Caniggia che aveva consigliato alla moglie, dalla quale ancora non è legalmente separato, di farsi curare da uno psicologo.

A distanza di pochi giorni Mariana è tornata ad attaccare la giornalista durante il talk show condotto da Barbara D’Urso: “È una donna di strada. Una giornalista non va a letto con un vecchio di 78 anni per farsi comprare un appartamento”.

Mariana Nannis ha usato termini decisamente coloriti nei confronti della compagna di Claudio Paul Caniggia: “È una tr...”.

Un esordio che ha spiazzato Barbara D’Urso che ha tentato di frenare l’argentina: “Forse da loro quella parola ha un altro significato”. Nonostante ciò la moglie del cinquantaduenne ha continuato ad insultare pesantemente la giornalista. “Non posso chiamare donna una che va con una persona di 78 anni solo per farsi acquistare una casa”. La Nannis ha, inoltre, accusato la ventiseienne di costringere il marito ad assumere sostanze stupefacenti.

“Sto facendo tutto questo perché voglio salvarlo da questa persona” - ha dichiarato la donna sottolineando di essere preoccupata per le sue condizioni di salute ma anche per i figli e per il patrimonio. “Questa donna vive nello stesso albergo dove si trovano i miei figli”.

Nel corso del suo intervento a Live Non è la D’Urso Mariana Nannis ha precisato di essere ancora sposata con Caniggia: “Non sono né separata, né divorziata.

Lui ha chiesto il divorzio in Argentina ma lui deve chiederlo nell’ultimo domicilio coniugale che è Marbella”. Inoltre l’argentina ha criticato l’ex attaccante della Nazionale per la sua vita senza regole e per le sue frequentazioni femminili. “In Spagna l’ho fatto ricoverare tre volte”. In seguito Barbara D’Urso ha fatto ascoltare la replica di Caniggia che ha definito patetico lo spettacolo offerto dalla Nannis.

“La mia vita è stata sempre trasparente e mi dispiace che una storia d’amore finisca con questo show grottesco”. Dall’altra parte Sofia Bonelli ha chiarito che non è legata a Caniggia perché è una persona famosa e sostiene che la moglie dell’ex calciatore l’ha presa di mira perché si sente tradita. “Per questo dice qualsiasi cosa su di me, ma anche lei ora ha un nuovo compagno” - ha rimarcato la giornalista.