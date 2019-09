Il mese di settembre è ormai iniziato, segnando l'imminente partenza dei programmi televisivi andati in vacanza durante l'estate. Proprio come le scuole, anche gli studi di Canale 5 riapriranno le loro porte fra qualche giorno, con le registrazioni o le messe in onda dei format diventati da anni una costante nelle abitudini degli italiani. Una data da ricordare, a tal proposito, è quella del 9 settembre, che sancirà la ripresa di alcune trasmissioni quali Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque.

Non solo: nella fascia oraria serale, arriverà anche il momento dell'esordio della versione vip di un docu-reality che ha sbancato gli ascolti durante l'estate. Per assistere, invece, alla partenza di Uomini e donne, i telespettatori dovranno attendere qualche giorno in più rispetto agli altri programmi.

Gli esordi fissati per il 9 settembre

L'attesa è stata lunga ma, finalmente dopo settimane di indiscrezioni, il 9 settembre partirà Temptation Island Vip 2. Sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Simona Ventura, sei coppie di celebrità si metteranno alla prova vivendo per 21 giorni in compagnia di bellissimi ragazzi e ragazze single.

Nella stessa data arriverà anche il momento dell'esordio di Barbara D'Urso che tornerà con il suo Pomeriggio Cinque, in onda come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17:10 circa. In mattinata, invece, sarà Federica Panicucci ad aprire le porte di Mattino Cinque, trasmesso dalle ore 8:40 circa fino alle ore 11.00. Una menzione particolare meritano anche le variazioni del palinsesto di Canale 5 previste per la sola settimana compresa tra il 9 e il 13 settembre: in tali giorni, infatti, la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore durerà di più per giungere alla conclusione della sua prima e unica stagione. Ciò comporterà la variazione di orario de Il Segreto, che comincerà alle ore 16:40 circa.

Il ritorno di Uomini e donne dal 16 settembre

Per seguire la prima puntata di Uomini e donne, i telespettatori di Canale 5 dovranno attendere una settimana in più rispetto a quanto previsto inizialmente. Il dating show condotto da Maria De Filippi troverà spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset solo a partire da lunedì 16 settembre, proprio per lasciare spazio alla conclusione della soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Il mese di settembre sancirà anche l'esordio di altri programmi in prima serata: a breve comincerà, anche se ancora non si conosce la data precisa, la prima edizione di Amici Celebrities, inizialmente condotta da Maria De Filippi che poi passerà la parola a Michelle Hunziker. Arriverà poi il momento del Grande Fratello Vip 4, che per la prima volta sarà condotto dal solo Alfonso Signorini senza la partecipazione di Ilary Blasi.

Anche in questo caso la data non è stata ufficializzata.