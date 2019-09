Beautiful, la longeva soap di Los Angeles, continuerà a stupire i telespettatori con le vicende della famiglia Forrester. Le anticipazioni americane svelano che i protagonisti continueranno ad essere Thomas, Ridge, Brooke e Hope.

Dopo l'ultimo grave avvenimento in America, in cui Thomas sarà in coma in seguito ad un incidente vicino casa di Hope, Ridge e Brooke saranno sempre più l'uno contro l'altra.

Il ragazzo, nelle prossime puntate americane di Beautiful, finalmente si sveglierà. Il detective Sanchez indagherà sul caso e, in ospedale, chiederà a Ridge, Brooke, Liam e Hope se si sia trattato di un incidente o qualcuno abbia spinto Thomas dalla scogliera.

Thomas esce dal coma

Hope si recherà nella stanza del giovane Forrester in coma e comincerà a parlargli nonostante sia incosciente. Gli dirà che non lo perdonerà mai, ma che deve svegliarsi per suo figlio Douglas.

In quel momento, Thomas si sveglierà. Dopo gli accertamenti medici, Sanchez comincerà a fare delle domande al ragazzo per scoprire la verità sull'incidente che gli ha fatto rischiare la vita.

Le anticipazioni americane di Beautiful dicono che Thomas, dopo il risveglio, probabilmente non accuserà la matrigna. Le puntate autunnali, infatti, non prevedono guai giudiziari per la Logan. Quello che succederà sarà che il giovane Forrester, dopo averne combinate di tutti i colori, vorrà riconquistare la fiducia di coloro che lo amano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Thomas si impegnerà a chiedere perdono per quanto ha fatto e questo, in ogni caso, creerà delle tensioni.

Ridge si ritroverà a voler aiutare il figlio, nonostante riconosca gli atti che ha commesso e lo proteggerà dalla Polizia. Dall'altra parte, però, ci sarà Steffy che chiederà le attenzioni del padre dopo la grave perdita che ha dovuto subire come madre e moglie. Quest'ultima avrà un duro confronto con il fratello e Ridge si troverà in difficoltà nel gestire la situazione. Inoltre ci sarà anche Brooke che continuerà a voler punire Thomas e questo creerà ancora non poche tensioni nella coppia.

Ancora tensioni nella famiglia Forrester

Le vicende si ripercuoteranno anche sul piccolo Douglas. Brooke, Liam e Hope vorranno continuare a tenerlo con loro per proteggerlo, ma ben presto Thomas si opporrà a questa decisione rivolendo il figlio con sé. Lo stilista ripenserà alle parole che il bambino gli aveva detto prima della caduta, rimpiangendo il padre che era prima delle ossessioni, e questo risveglierà in Thomas un desiderio di cambiamento.

Nei prossimi episodi americani, Hope non vorrà perdonare il giovane Forrester e continuerà il suo rapporto con Liam. Le vicende dello scambio di culle, però, continueranno ad influenzare i protagonisti: sul lavoro ci saranno tensioni tra Hope, Steffy e Liam. Inoltre Thomas vorrà avere più spazio alla Forrester Creations di cui possiede il 5%.