Mancano ormai pochi giorni al debutto della seconda edizione di Temptation Island Vip, la cui prima puntata è fissata per lunedì 9 settembre in prime time su Canale 5. In queste ore, però, arrivano le prime anticipazioni su quello che è successo non soltanto all'interno del villaggio durante le prime settimane di registrazione, ma anche fuori dal contesto televisivo, una volta che si sono spenti i riflettori.

Nel dettaglio, infatti, si è visto che Pago, protagonista di questa edizione con la compagna Serena Enardu, è tornato già alla sua vita di tutti i giorni post reality e sui social ha lanciato una frecciatina che sarebbe diretta proprio alla sua fidanzata, dove ha parlato di perdono ma ha fatto anche il gesto delle corna.

Primi spoiler sul post Temptation Island Vip: Pago parla di perdono

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che qualche giorno fa sulla pagina Instagram di Temptation Island Vip è stato diffuso un video-spoiler dove si vedeva che la Enardu si avvicinava moltissimo al tentatore Alessandro, al punto da dire che con lui si trovava molto bene perché c'era una certa affinità anche dal punto di vista mentale.

Non sappiamo quale sia stata la reazione di Pago nel momento in cui Alessia Marcuzzi l'ha messo al corrente di quello che era successo nel villaggio. Tuttavia sembrerebbe che l'avventura di Pago e Serena nel villaggio delle tentazioni sia già giunta al capolinea, come dimostra il filmato che lui stesso ha postato sui social, dove lo si vede in macchina mentre ascolta la canzone 'La mia storia tra le dita' di Gianluca Grignani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Reality Show

E, proprio intonando questo pezzo, Pago ha messo come didascalia della sua stories una frase che dice: ''Ricorda un uomo va anche perdonato'', aggiungendo poi ''Ma anche una donna?''. Un chiaro riferimento, quindi, a quello che sarà successo in queste settimane all'interno del villaggio di Temptation Island.

Il gesto delle corna fatto dal concorrente

Come se non bastasse, poi, in questo filmato Pago fa anche il gesto delle corna che mostra appunto davanti all'obiettivo del suo cellulare.

Cosa avrà voluto dire? Inutile dire che il video del cantante, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del Reality Show su Canale 5, sta facendo già il giro della rete ed è diventato virale.

Di sicuro questa seconda edizione di Temptation Island Vip si preannuncia scoppiettante e decisamente ricca di colpi di scena per tutte le coppie in gara. Sempre sulla pagina Instagram del reality, è stato diffuso anche un altro filmato-spoiler che riguarda Damiano detto 'Er Faina', il quale va su tutte le furie nel momento in cui vede un video che riguarda la sua ragazza che probabilmente avrà superato il limite.