Kate Middleton in questi giorni è al centro del Gossip nel Regno Unito. Stando a ciò che suggeriscono alcuni indizi, i sudditi inglesi sono in trepidante attesa di vedere confermata la notizia che vedrebbe la duchessa di Cambridge in attesa del quarto bebè.

A destare il sospetto che una nuova cicogna stia per volare sopra a Kensington Palace, ci sono una serie di comportamenti di Kate che si sono ripetuti nelle sue precedenti gravidanze e che non sono passati inosservati nemmeno ai più esperti.

Parliamo del quotidiano statunitense The Express, che recentemente ha pubblicato degli indizi che confermerebbero un'altra dolce attesa per Kate e il principe William, dopo la nascita di George, Charlotte e Luois, rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione al trono del Regno Unito.

Kate cambia il colore dei capelli

Così come era già accaduto in occasione delle gravidanze di George e Louis, durante il primo giorno di scuola dei bambini, Kate Middleton è apparsa con una nuova colorazione caramello. Sarebbe questo uno degli indizi più significativi che farebbero pensare ad un rituale che si ripresenterebbe a cadenza prestabilita.

Le rivelazioni della piccola Charlotte

Forse l'incontenibile entusiasmo oppure per l'inconsapevolezza che una frase del genere avrebbe scatenato, sta di fatto che alla scuola materna la piccola Charlotte si sarebbe lasciata andare a qualche rivelazione, a compagni e istruttrici, circa l'imminente arrivo di un fratellino o sorellina.

Kate Middleton e gli impegni ufficiali

Un altro indizio che potrebbe giustificare lo stato di gravidanza di Kate è il fatto che la duchessa di Cambridge non ha nessun impegno ufficiale nei prossimi mesi.

Come è noto, durante le precedenti gravidanze Kate ha sofferto di fastidiose nausee e iperemesi gravidica, che le hanno causato uno stato di particolare malessere. La scelta di allontanarsi per qualche mese dai riflettori potrebbe essere dettata appunto dal desiderio di Kate di prendersi un periodo di riposo e gustarsi questi mesi in tranquillità.

A Kensington Palace tutto tace. Nonostante i rumors si inseguano senza tregua, infatti, la famiglia reale preferisce il silenzio e non ha aggiunto nessun commento.

I sudditi inglesi, in attesa dell'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, resteranno certamente concentrati attentamente su Kate.

l linguaggio del corpo forse saprà fornire qualche segnale in più. Di certo nelle prossime settimane ogni gesto della duchessa verrà studiato attentamente, in cerca della conferma o meno dell'arrivo del prossimo Royal Baby a corte.