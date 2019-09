Non è ancora stata confermata né smentita la voce che vorrebbe la duchessa Kate Middleton di nuovo incinta del quarto figlio. A darne la notizia è stato il magazine New Idea. Tutto sarebbe partito da una confidenza che la secondogenita Charlotte avrebbe fatto ad un'amica - nonché compagna di scuola alla Thomas's Battersea School - dicendole “Mummy is having another girl”, ovvero “Mamma aspetta un’altra bambina”.

Ad udire le sue parole però sarebbe stata anche un'insegnante che le avrebbe quindi riportate al Magazine New Idea.

La notizia si aggiunge ai rumors che volevano Kate già incita dopo essere stata vista all’inaugurazione del giardino "Back to Nature", avvenuta l'11 settembre, con delle rotondità sospette. In quella occasione, inoltre, la duchessa ha raccontato della sua esperienza di madre, facendo alcune considerazione sui neonati. In altre occasioni infine, Kate ha più volte ammesso di amare i bambini e di volerne degli altri.

Kensington Palace non conferma né smentisce

Kensington Palace al momento non ha ancora confermato né smentito i rumors che stanno ormai circolando sul web. Intanto la scorsa settimana, per il primo giorno di scuola di Charlotte, la duchessa ha sfoggiato un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli: gesto che per molti è stato letto come un chiaro segnale che siano in corso delle novità, visto che nelle precedenti gravidanze Kate, prima di annunciarle, ha sempre fatto dei cambiamenti.

La famiglia di William e Kate

Kate Middleton ed il principe William si sono conosciuti nel 2001 quando erano ancora studenti dell'Università di St. Andrews. I due innamorati hanno iniziato ad uscire insieme nel 2003 anche se inizialmente la loro relazione non venne confermata da nessuno dei due e non catturò subito l'attenzione dei giornalisti. La giovane Middleton iniziò a partecipare agli eventi reali dal 15 dicembre 2006, quando prese parte alla Passing Out Parade del principe William alla Royal Military Academy Sandhurst.

Verso la fine del 2010 la coppia ha annunciato il loro matrimonio, che è stato poi celebrato il 29 aprile del 2011 davanti a 1900 invitati. Oggi, il duca e la duchessa sono già genitori di tre bambini: il principino George Alexander Louis nato il 22 luglio del 2013, la principessina Charlotte Elizabeth Diana nata il 2 maggio del 2015 e Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor nato il 23 aprile 2018.

Gli attenti sostenitori della famiglia reale dovranno quindi aspettare qualche settimana o qualche mese prima di sapere se ai tre principini se ne sta per aggiungere un quarto, nato dall'unione di William e Kate, come avrebbe appunto confidato la piccola Charlotte.