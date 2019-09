Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 5. La serie televisiva ha avuto un grande successo nel corso degli anni e continua a essere molto seguita dal pubblico italiano. Durante la terza messa in onda su Rai 1, di ieri giovedì 27 settembre, sono stati trasmessi gli episodi 5 e 6. Per tutti coloro che per un qualche motivo non fossero riusciti a guardare la fiction in diretta televisiva, è possibile riguardare le repliche attraverso il sito online di Rai Play.

Un passo dal cielo 5, dove guardare le repliche in streaming

Grazie al portale di Rai Play, tutti gli appassionati telespettatori potranno riguardare la puntata di Un passo da cielo 5 andata in onda ieri sera e anche gli episodi precedentemente trasmessi dall'ente televisivo. La piattaforma permette di visionare le repliche di un vasto numero di programmi e fiction trasmesse dalla Rai. Il sito è disponibile e aperto a tutti, senza alcun costo per l'utilizzo.

L'unica cosa necessaria da dover fare prima d'iniziare a guardare i propri film in replica, è registrarsi attraverso una mail e una password di accesso. I dati inseriti dovranno poi essere ricordati per tutti gli accessi successivi. Bisognerà inoltre essere in possesso di una connessione a internet a cui collegarsi.

Rai Play è inoltre disponibile sotto forma di applicazione, da scaricare comodamente sul proprio smartphone o tablet.

L'app è accessibile sia da dispositivi Android che iOS. Ogni utente potrà così guardare le proprie trasmissioni preferite in completa mobilità, mentre si è sull'autobus o in qualsiasi altra situazione lo si voglia.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5, quarta puntata

La quarta puntata di Un passo dal cielo 5 andrà in onda il 3 ottobre su Rai 1 alle ore 21:20 e si intitolerà "Il gigante e il bambino".

Le anticipazioni rivelano che Valeria si troverà in una posizione molto scomoda dopo aver subito l'aggressione dall'insegnante di sci. Vincenzo dovrà decidere se procedere o meno contro la donna. L'uomo dovrebbe riuscire a fare chiarezza nei suoi sentimenti una volta per tutte. Per Neri proseguiranno le indagini alla ricerca del figlio scomparso, che purtroppo non è ancora stato trovato. Francesco riuscirà però a ristabilire una certa serenità nelle sue giornate.

L'uomo, però, non riuscirà a stare per troppo tempo tranquillo, ma dovrà far i conti con una nuova realtà. Gli spoiler svelano infatti che ben presto arriverà una notizia inaspettata per Emma, che sconvolgerà lei in prima persona e in maniera indiretta anche la vita di Francesco. Per scoprirne di più su quello che accadrà nel quarto appuntamento, bisognerà attendere la prossima messa in onda.