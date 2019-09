Nel segno di Agostino Penna la seconda puntata di Tale quale show. Il poliedrico artista ha messo d’accordo giudici e pubblico con un’imitazione di Gaetano Curreri che ha rasentato la perfezione. L’avellinese si è calato perfettamente nei panni del leader musicale degli Stadio ed ha trionfato con un’applaudita interpretazione del brano Chiedi chi erano i Beatles. Apprezzata anche l’esibizione di Gigi e Ross che erano chiamati al non facile compito di imitare Ermal Meta e Fabrizio Moro in versione trionfo sanremese.

Operazione riuscita e premiata con il secondo posto finale.

Sul terzo gradino del podio Lidia Schillaci che, dopo aver incantato e vinto trasformandosi in Lady Gaga, ha fatto sobbalzare il pubblico eseguendo magistralmente Come saprei di Giorgia. Loretta Goggi ha difeso Francesco Monte dopo gli attacchi della scorsa settimana mentre sui social in molti hanno criticato la versione di Adele proposta da Tiziana Rivale.

Agostino Penna, dalle nozze di David Bowie alla sigla di Uomini e Donne

Cantante, compositore, attore: in carriera Agostino Penna si è distinto per la sua versatilità artistica. Diplomatosi al conservatorio, l’avellinese si è trasferito in America per proseguire gli studi musicali ed affinare il suo talento. Dai concerti con Umberto Tozzi e Marco Masini alla partecipazione a serie tv di successo come Don Matteo e Distretto di Polizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

In pochi sanno che la storica sigla di Uomini e Donne è stata creata da lui. Nel suo curriculum anche importanti esperienze teatrali con Lucio Dalla ed Enrico Brignano.

Per un periodo Agostino Penna fu seguito con attenzione da un collaboratore di David Bowie che rimase impressionato dalle sue performance dopo aver visionato alcuni video. La star inglese gli affidò la parte musicale del suo matrimonio e l’artista irpino si esibì davanti a ospiti d’eccezione come Yoko Ono e Brian Eno. Quest’anno ha deciso di mettersi in gioco al Tale e quale show per mostrare le sue attitudini da showman.

Terzo posto per Lidia Schillaci, Brignano giudice: siparietto con la compagna in gara

L’inizio dell’avventura nel talent condotto da Carlo Conti è stato folgorante per Agostino Penna. Nella prima puntata ha sorpreso la giuria dimostrando di essere a suo agio nei panni di Elton John. Secondo posto e standig ovation che è stata bissata nel corso della puntata di ieri sera, 20 settembre, nella quale era chiamato ad imitare Gaetano Curreri.

L’artista avellinese è stato promosso a pieni voti da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dal giudice speciale Ernico Brignano che, nell’occasione, è stato chiamato a giudicare la compagna, Flora Canto (giunta ottava).

Primo posto con 74 punti per Penna che può essere già definito un candidato autorevole alla vittoria finale con Lidia Schillaci. Quest’ultima, in versione Giorgia, ha chiuso al terzo posto mentre Gigi e Ross hanno riscosso consensi nei panni di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Ultimo posto per Eva Grimaldi, impegnata nell’imitazione di Milva.