Una performance da ‘Oscar’ ha consentito a Lidia Schillaci di conquistare la prima puntata della nuova edizione di Tale e quale show. L’artista ha incantato giuria e pubblico trasformandosi in una Lady Gaga decisamente convincente. Un’imitazione apprezzata sia sotto il profilo estetico sia per quanto concerne l’interpretazione. Nell’occasione la cantante ha eseguito Shallow, brano che ha consacrato la Germanotta con l’Oscar per la miglior colonna sonora con il film A Star Is Born.

Standing ovation, l’unica della serata, e voto unanime della giuria con Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello che hanno assegnato il massimo dei voti all’ex vocalist di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

Al secondo posto si sono classificati, ex aequo, Jessica Morlacchi (Ivana Spagna) e Agostino Penna (Elton John). Ai piedi del podio Francesco Monte che, nell’occasione, si è trasformato in Mahmood ed ha cantato Soldi, il brano che ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo. L’esibizione dell’ex tronista di Uomini e Donne ha diviso il web con diversi utenti che non hanno condiviso le valutazioni dei giudici.

Lidia Schillaci canta Shallow ed incanta il pubblico

Il primo appuntamento della nuova edizione di Tale e quale show si è concluso con la vittoria di Lidia Schillaci. La poliedrica artista si è presentata in studio con lo stesso abito indossato da Lady Gaga in occasione dell’esibizione con Bradley Cooper agli Academy Awards 2019. Esecuzione vocale, trucco e somiglianza hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico che ha manifestato il suo gradimento con un’ovazione che ha trovato riscontro nei giudizi lusinghieri della giuria.

Alla fine la cantante ha incassato 58 punti ed ha trionfato con giudizio unanime.

Lidia Schillaci è assurta alla ribalta nel 2002 nel talent show Operazione Trionfo quando si fece apprezzare per un’esibizione da brividi con Celine Dion. Non solo musica per la siciliana che ha lasciato il segno anche come attrice nella fiction Non smettere di sognare. Nel 2017 ha pubblicato la cover di Come te non c’è nessuno di Rita Pavone mentre l’anno successivo è tornata in tv come solista del coro di Ballando con le stelle.

Francesco Monte convince la giuria ma non i social: critiche per la sua performance

Alle spalle di Lidia Schillaci si sono posizionati, con 46 punti, Jessica Morlacchi e Agostina Penna che, nell’occasione, si sono ‘trasformati’ in Ivana Spagna ed Elton John. Particolarmente discussa l’esibizione di Francesco Monte che ha chiuso la serata al quarto posto. L’ex tronista di Uomini e Donne era impegnato nell’imitazione di Mahmood ma la sua performance, seppur apprezzata dai giudici, non ha riscosso giudizi positivi sul web dove non sono mancate critiche e commenti ironici nei confronti del pugliese.

In molti hanno contestato la decisione della giuria di premiare Monte con voti alti. All’ultimo posto si è classificato il Barry White di Francesco Pannofino mentre Eva Grimaldi non ha convinto nei panni di Amanda Lear.