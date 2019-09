Arrivano nuovi spoiler sulla seconda edizione di Temptation Island Vip che partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 9 settembre in prime time. Un'edizione che promette dei grandi colpi di scena, così come dimostrano le prime anticipazioni arrivate sulla pagina Instagram del reality ma anche dalle registrazioni di Uomini e donne. E proprio nel corso di quella di qualche ora fa, sono state mostrate delle immagini che riguardano Anna Pettinelli, tra le attesissime protagoniste di questa edizione, la quale ha perso le staffe dopo aver visto il suo fidanzato in atteggiamenti intimi con una delle tentatrici single del villaggio.

Gli spoiler da Temptation Island Vip, la Pettinelli sarebbe furiosa con il fidanzato

Nel dettaglio, infatti, durante la registrazione di Uomini e donne la produzione ha mandato in onda delle immagini che riguardavano Anna Pettinelli, la quale si è molto arrabbiata dopo aver visto che il suo fidanzato, si stava lasciando andare un po' troppo con una delle tentatrici in gara.

Stando alle indiscrezioni trapelate dalla registrazione sembrerebbe che la tentatrice in questione che avrebbe fatto breccia nel cuore di Stefano Macchi sia la bella Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e donne. Sta di fatto che dopo aver visto quelle immagini all'interno del pinnettu, la conduttrice radiofonica sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe chiesto immediatamente il falò di confronto con il suo fidanzato.

Insomma la Pettinelli non avrebbe gradito per niente gli atteggiamenti intimi tra la tentatrice e il suo fidanzato e, per mettere subito la parola fine a questa situazione, ha chiesto alla produzione di poterlo rivedere subito in modo tale da capire come risolvere la questione.

Pago torna sui social, Ciro Petrone scappa dal villaggio

Ma questo non è l'unico colpo di scena che arriva da questa seconda edizione di Temptation Island Vip.

Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe aria di crisi anche tra Pago e la sua fidanzata Serena Enardu. Il cantante, infatti, è già tornato sui social a poche settimane di distanza dall'inizio delle registrazioni e su Instagram ha postato una stories dove lo si vede fare il gesto delle 'corna' dopodiché chiede ai suoi fan se una donna va perdonata.

E poi ancora abbiamo visto che anche Ciro Petrone darà delle 'grandi soddisfazioni' in questa seconda edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Il giovane attore, infatti, metterà in scena una vera e propria fuga dal villaggio delle tentazioni, correndo verso la spiaggia dove si trova la sua fidanzata e andando così contro le regole del programma di Canale 5.