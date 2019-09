Venerdì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, la seconda della stagione 2019/2020. Le anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News", fanno sapere che i quattro tronisti hanno cominciato a conoscere i corteggiatori: Sara Tozzi, in particolare, si è mostrata tanto interessata a Javier Martinez.

Ospiti dell'appuntamento che il pubblico potrà vedere a fine settembre, sono stati Nunzia e Arcangelo: l'ex coppia di Temptation Island non si è riappacificata.

Giulio e Alessandro si 'contendono' una corteggiatrice

Sono tante e molto interessanti le anticipazioni che stanno circolando sulla seconda puntata del Trono Classico: nel tardo pomeriggio di ieri, 6 settembre, sul web sono state pubblicate le "recensioni" di coloro che hanno assistito alla nuova registrazione di Uomini e Donne.

I neo tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino hanno cominciato ad approfondire la conoscenza con alcune corteggiatrici: pare, però, che i due siano interessati alla stessa persona, una certa Veronica.

Se Giulia Quattrociocche ha iniziato a mettere alla prova i suoi aspiranti pretendenti, la collega Sara Tozzi potrebbe aver già incontrato qualcuno che le piace molto: come si vociferava da qualche giorno in rete, la barista di Modena è uscita in esterna con Javier Martinez e si è trovata benissimo.

Su "Vicolo delle News", infatti, si legge che la ragazza è apparsa molto imbarazzata per tutta la durata dell'appuntamento con il single di Temptation Island.

Contrariamente a quello che si pensava, è stato lui a chiedere di poter rivedere la protagonista di U&D dopo un incontro fugace nella prima puntata.

La bella Sara, inoltre, ha spiazzato tutti (Maria De Filippi in primis) quando ha deciso di non eliminare un corteggiatore che avrebbe confessato ai colleghi dietro le quinte di ambire a diventare un tronista e di non provare un reale interesse per nessuno.

La De Filippi anticipa l'addio di una coppia a Temptation Island Vip

Esattamente come è accaduto durante la prima registrazione, anche ieri Maria De Filippi ha ospitato due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Arcangelo e Nunzia, dopo essersi detti addio al falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia (anche lui presente in studio), hanno confermato di non essere tornati insieme.

Sebbene la napoletana ammetta di pensare ancora all'ex fidanzato, sembrano essere ridotte al minimo le possibilità che la coppia si riunisca.

Sempre durante la registrazione di U&D del 6 settembre, la conduttrice ha dato delle interessanti anticipazioni sull'edizione Vip che debutterà lunedì 9 settembre in prima serata: una delle 6 coppie del cast lascerà il programma prima del previsto e sarà rimpiazzata da un'altra (formata dal figlio di Pippo Franco e la compagna Silvia).