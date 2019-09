Questo pomeriggio su Rai 1 è tornato l'appuntamento in diretta con Domenica In, la popolare trasmissione del dì di festa condotta da Mara Venier. Tra le ospiti di questa prima puntata vi era anche Romina Power, la quale è tornata in studio dalla 'zia Mara' per raccontare la sua nuova vita da nonna dopo la nascita dei primi nipotini. Nel corso dell'intervista, però, la Power ha fatto anche una gaffe.

Parlando dell'ostetrica che la aiutò a partorire i suoi bambini, la Power ha affermato in diretta di ritenere che la donna fosse morta, ma in realtà non era così, dato che addirittura si trovava in studio per una sorpresa nei suoi confronti

La gaffe in diretta di Romina Power a Domenica In: 'L'Ostetrica è morta', ma era in studio dalla Venier

Mara Venier nel corso dell'intervista con la sua amica Romina Power a Domenica In ha parlato della nascita dei vari figli della coppia Albano-Romina, venuti al mondo grazie ad un'ostetrica che ha assistito la Power nel corso delle sue gravidanze.

Tuttavia Romina era praticamente convinta che questa donna non fosse più in vita e in diretta a Domenica In ha dichiarato che la donna era morta. Per fortuna, però, questa non era la realtà dei fatti dato: anzi, Mara Venier aveva organizzato una sorpresa a Romina e aveva fatto arrivare in studio proprio l'ostetrica che la Power non vedeva da svariati anni.

Una vera e propria gaffe quella di Romina Power, la quale quando ha visto entrare la donna nello studio di Domenica In è rimasta a dir poco senza parole, visibilmente meravigliata e sorpresa.

Immediata la reazione della 'zia Mara' la quale non ha saputo trattenersi ed è subito scoppiata a ridere, chiedendo alla regia di rimandare in onda il filmato in cui la Power dichiarava con sicurezza che l'ostetrica fosse passata a miglior vita.

Inutile dire che questo momento della puntata di oggi di Domenica In è diventato già virale sul web e soprattutto sui social network, dove la clip sta spopolando da ore.

La Venier e le domande a Romina sulla vita sentimentale

Al di là di questo piccolo momento imbarazzante, l'intervista di Romina a Domenica In è stata molto intensa e nel corso del lungo pomeriggio trascorso in diretta su Rai 1, l'ex moglie di Albano ha ricordato anche il suo ottimo rapporto con Jolanda, la mamma di Albano, che per lei è stata una sorta di seconda mamma.

Non sono mancate le domande della Venier sulla sua vita sentimentale.

La conduttrice veneziana ha insistito a più riprese sperando che Romina si sbottonasse e che potesse fare delle nuove rivelazioni, ma così non è stato. Tra le varie sorprese, poi, va segnalato anche il collegamento, in diretta dalla Croazia, con la figlia Cristel Carrisi la quale ha definito Romina una nonna 'eterea'.