Non è stata ancora annunciata la data ufficiale della messa in onda della prima puntata della prima stagione di Amici Celebrity (che sembra potrebbe essere lunedì 23 settembre), ma intanto, poche ore fa, sono stati annunciati ufficialmente tutti i personaggi famosi che formeranno le due squadre di allievi della scuola di Amici.

Il programma, tramite il profilo Instagram ufficiale, ha infatti reso noto i volti dei due coach della squadra bianca e blu di questa edizione Vip, ossia Giordana Angi e Alberto Urso, divenuti famosi agli spettatori del piccolo schermo per essere stati i finalisti (Alberto anche il vincitore) dell'ultima edizione di Amici.

Gli altri personaggi famosi che formeranno le due squadre sono: l'ex rugbista Martin Castrogiovanni, l'attore Massimiliano Varrese, l'ex moglie di Raoul Boca Chiara Giordano, l'attrice Cristina Donadio, l'imprenditore ed ex giudice Joe Bastianich, il reale Emanuele Filiberto, l'ex calciatore Ciro Ferrara, l'attrice Laura Torrisi, il conduttore Filippo Bisciglia e la fidanzata Pamela Camassa, l'attore Raniero Monaco di Lapio e l'imitatrice Francesca Manzini.

Sono questi i nomi ufficiali dei volti dei personaggi famosi che hanno deciso di partecipare alla prima edizione di Amici Celebrity, mettendosi in gioco nella danza e nel canto.

Conduzione e Giurati

Come da tempo confermato, la conduzione del nuovo programma è stata affidata a Michelle Hunziker. La showgirl svizzera inizialmente però sarà impegnata con 'Striscia la Notizia', per cui la prima parte del programma sarà presentato da Maria De Filippi, creatrice e da sempre conduttrice della versione originale del programma che, nonostante questa edizione Vip, continuerà ad esistere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Per quanto riguarda invece i professori, non sono stati ancora svelati i nomi, ma si suppone che saranno diversi rispetto a quelli del programma in versione "Nip". Stessa cosa vale anche per la giuria di cui ancora non è stata svelata la composizione: ad essere stati ufficializzati per il momento sono stati soltanto il coreografo Giuliano Peparini ed la soubrette Platinette.

Alcuni dei nomi dei Vip esclusi

Tanti i nomi di personaggi famose, considerati possibili allievi della scuola, che alla fine sono rimasti esclusi.

Tra questi: gli attori Luca Argentero e Claudio Amendola, che erano stati individuati come possibili concorrenti dal sito "Blogo"; il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Flavio Montrucchio che in una recente intervista al settimanale Chi si era detto disponibile a fare questa nuova esperienza, soprattutto perché "Lavorare con Maria De Filippi sarebbe un valore aggiunto: è la numero uno della tv italiana".