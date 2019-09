Presto i telespettatori italiani della serie televisiva Una vita assisteranno all’ennesima tragedia. Tutti coloro che prenderanno parte alle tanto attese nozze del colonnello Arturo Valverde, vivranno dei momenti di vero terrore. Il padre di Elvira non farà in tempo a pronunciare i voti nuziali con la sua amata Silvia Reyes, poiché esalerà l’ultimo respiro. Quest’ultima consapevole che a porre fine all’esistenza della sua dolce metà sia stato Blasco, preparerà un atroce vendetta.

L’ex spia non appena sorprenderà Javier incontrare l’assassino del padre di Elvira, coglierà l’occasione al volo. La vedova del Valverde nel capitolo numero 823 ucciderà senza alcuna esitazione il criminale. Blanca Dicenta e Diego Alday invece dopo essere riusciti a sfuggire dalle grinfie di Samuel, continueranno ad essere nella mente del loro nemico. Quest’ultimo infatti dopo aver scoperto che sua moglie si è presa gioco di lui per potersi rifare una vita altrove con suo fratello e il figlio Moises, farà il possibile per riuscire a rintracciarli.

Il decesso del padre di Elvira, la Reyes prepara la sua vendetta

Negli episodi trasmessi in Italia fino a sabato 21 settembre 2019, un evento che avrebbe dovuto portare soltanto felicità si concluderà in un modo terrificante. Il matrimonio di Arturo e Silvia si trasformerà in una propria tragedia per colpa di Blasco. Quest’ultimo dopo aver fatto perdere le sue tracce ed essere stato considerato morto, la farà pagare alla Reyes per averlo fatto arrestare in passato.

Il criminale con la complicità del suo alleato Javier, entrerà in possesso delle chiavi dell’appartamento degli Alvarez Hermoso. Il padre di Elvira morirà tra le braccia della sua amata mentre sarà intento ad entrare in chiesa, precisamente dopo essersi accorto della presenza di un cecchino. L’ex spia dopo aver perso la sua dolce metà, sarà decisa a vendicarsi a tutti i costi. La donna sicura che l’assassino di suo marito sia Blasco, attenderà il momento opportuno per ucciderlo.

Intanto Blanca dopo aver inscenato una discussione accesa con Diego, ingannerà Samuel dicendogli di aver rotto il suo fidanzamento con suo fratello. La Dicenta Junior dopo essersi ricongiunta con il figlio Moises, ferirà gravemente il marito al ventre e si darà alla fuga. A questo punto Blanca e Diego, andranno a vivere a Huelva con il loro bambino senza nessun preavviso, invece Samuel non morirà grazie all’intervento di Lucia e Carmen.

Nel contempo Silvia preparerà la sua vendetta non appena verrà a conoscenza che Javier, l’uomo che aveva assunto di recente per prendersi cura del defunto Arturo, è un complice del suo nemico.

Silvia uccide Blasco, Samuel ingaggia Cesareo per indagare su Blanca e Diego

L’ex spia pedinerà il falso assistente per ciechi proprio quando si recherà ad un appuntamento con Blasco. Con molto coraggio la Reyes affronterà l’omicida del colonnello Valverde nel corso della notte, puntandogli contro la sua arma da fuoco.

La donna dopo aver disprezzato Blasco lo farà passare a miglior vita senza avere nessuna pietà. Silvia non appena sarà certa di essersi sbarazzata per sempre di colui che ha rovinato la sua vita, se ne andrà via da Acacias 38 in modo definitivo. Prima di far perdere le sue tracce, però la vedova di Arturo lascerà una lettera di addio a Celia e Felipe. Nel frattempo Samuel Alday dopo aver scoperto che a gettare nell’immondizia i suoi gioielli è stata la sua domestica Carmen, tornerà ad interessarsi di Blanca e Diego. Il figliastro minore di Ursula pagherà Cesareo per scoprire se sua moglie e suo fratello dopo essere fuggiti da Acacias 38 hanno fatto avere delle loro notizie tramite qualche lettera. Rosina e Liberto a seguito di una lite avuta per colpa di una giornalista si riconcilieranno grazie a Casilda. Il malvagio zio di Moises invece penserà di aprire una galleria d’arte per non portare più avanti la gioielleria di famiglia. Per finire un esponente chiamato Espineira situato in un posto lontano dal quartiere spagnolo, ordinerà al new entry Telmo di fare delle indagini su Lucia.