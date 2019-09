Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il programma che mette alla prova i sentimenti di sei coppie formate da personaggi famosi, dividendo le fidanzate dai fidanzati in due villaggi separati per quattro settimane. Nella prima puntata i telespettatori, dopo aver conosciuto le sei coppie di questa seconda edizione, hanno potuto vedere come hanno passato la prima settimana nei rispettivi villaggi e solo la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano sembra esserne uscita indenne, mentre quella formata da Ciro Petrone e da Federica Caputo è stata espulsa, perchè l'attore ha violato le regole correndo verso il villaggio della sua fidanzata, nonostante i tentativi della produzione di fermarlo.

Nella seconda puntata sbarca una nuova coppia, formata da Gabriele Pippo, produttore musicale nonché figlio di Pippo Franco, e la sua fidanzata Silvia Tirado, modella e cantante. La coppia ha deciso di partecipare al programma per testare il loro amore prima di fare ulteriori passi avanti, ma anche e soprattutto per capire se da fidanzati potranno mai ritrovare la complicità che avevano quando erano amici.

Poche ore dopo il suo arrivo, Gabriele viene chiamato nel pinnettu, per vedere Silvia mentre si fa fare un massaggio da un single: le immagini però non lo sconvolgono troppo, sapendo che lei si fa massaggiare sempre dai suoi amici. Arriva il primo falò anche per Gabriele ed anche in questa occasione c’è un video per lui: Silvia spiega di avere molte mancanze dal fidanzato “Io non voglio essere scontata e mi sento un po’ scontata ultimamente”.

Nel corso della giornata inizia ad avvicinarsi poi al single Valerio “Vedi se ero single, però” e ancora, ammette di non sentirsi pronta neanche a convivere con Gabriele, perché “Devo fargli da mamma come se fosse un bambino”. Alla vista di queste immagini, Gabriele di dice arrabbiato non per i dubbi espressi dalla fidanzata, dei quali era già a conoscenza, ma del fatto che ne abbia parato dopo soli due giorni dall’ingresso nel programma, e rientrato nel villaggio dei fidanzati, si dice deluso dal comportamento della fidanzata.

E dopo Gabriele, tocca a Silvia affrontare il suo primo falò: anche per lei c’è un video. Gabriele è uscito in esterna con una tentatrice e le ha parlato molto della possibilità che le ragazze single facessero un ballo twerk. Questa ‘proposta’ lascia scioccata Silvia ma allo stesso tempo tranquilla.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sempre più lontani

La coppia formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è entrata nel programma già in crisi.

Mentre la showgirl nella prima puntata si è interrogata sulla loro storia d’amore, Andrea si è avvicinato molto alla tentatrice Zoe, arrivando ad affermare di provare delle belle vibrazioni in sua compagnia.

Nella seconda puntata al falò delle fidanzate per Nathalie ci sono due video: nel primo viene mostrato Andrea mentre dice a Zoe di aver bisogno di vederla, perché lei gli dà tranquillità e non agitazione.

I due poi si coccolano sulle sdraio in spiaggia, fanno il bagno in mare insieme e continuano a passare il tempo accoccolati. Alla vista di queste immagini la showgirl afferma: “Sono senza parole, lui ha toccato il fondo, io lo vedo proprio un pupazzo, la delusione totale, io mi vergogno di essere entrata qui con quest’uomo”. Nel secondo filmato, Andrea e la single Zoe ballano insieme, si coccolano, parlano eludendo i microfoni, e lui le chiede quale sia il suo punto erogeno.

Dopo aver sentito questa domanda, Nathalie lancia il tablet e smette di vedere il video, ma su consiglio di Alessia decide poi di finirlo. Nelle immagini seguenti Andrea entra nella casa delle single per dare la buonanotte a Zoe, ma i due sembrano troppo complici.

Al falò dei fidanzati anche per Andrea c’è un filmato: Nathalie, parlando con alcuni tentatori, racconta di quanto il suo fidanzato sia geloso: “È una persona che mette il suo narcisismo prima di ogni cosa, mi ha fatto rinunciare a persone che sono pezzi di vita mia”. Il filmato si chiude poi con un ballo che lei fa con alcuni tentatori.

Andrea dopo aver visto queste immagini spiega di aver capito che la sua storia d’amore non è altro che un rapporto malato e, al ritorno nel villaggio dei fidanzati, cerca subito la single Zoe.

Per Nathalie non è finita, perché viene chiamata nel pinnettu per mostrarle un video di Andrea nella casa delle single mentre si abbraccia con Zoe e sembra baciarla (non ci sono telecamere vicine per confermarlo). Alla vista di quest’ennesimo video la showgirl chiedere un falò di confronto immediato, ma per saperne l’esito i telespettatori dovranno aspettare la terza puntata.

Anna Pettinelli gelosa di Stefano

La coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano sembra essere l’unica rimasta indenne dalla prima puntata: appena divisi infatti, Stefano ha iniziato a viversi serenamente la sua esperienza socializzando con tutti, mentre Anna è diventata il punto di riferimento nel villaggio delle fidanzate.

Durante la seconda puntata la situazione cambia: al falò delle fidanzate ad Anna viene mostrato un filmato. Stefano viene svegliato con l’acqua fredda dalla single Cecilia; poi i due decidono di andare in esterna insieme, fanno una prova di doppiaggio e si prendono un caffè insieme. Le immagini viste non piacciono per niente ad Anna che vede negli sguardi di Stefano e Cecilia un’intesa forte ed è proprio quella complicità a darle fastidio. Di ritorno al villaggio, Anna è ancora molto arrabbiata per le immagini viste, e dalla rabbia passa al pianto per la paura di perdere il fidanzato, consapevole che il suo modo di approcciarsi è quello di divertirsi con una persona e non essere dolce con lei. Parlando con Serena e Nathalie emerge tutta la gelosia e l’amore che Anna prova per Stefano, ma grazie alle altre fidanzate piano piano sembra riprendersi.

Arriva il momento del falò dei fidanzati anche per Stefano, ma anche per questa puntata, per lui non c’è nessun video.