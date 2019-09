Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il programma che mette alla prova i sentimenti di sei coppie formate da personaggi famosi, dividendo le fidanzate dai fidanzati in due villaggi separati per quattro settimane. Nella prima puntata i telespettatori, dopo aver conosciuto le sei coppie di questa edizione, hanno potuto vedere come hanno passato la prima settimana nei rispettivi villaggi: solo la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano sembra esserne uscita indenne, mentre quella formata da Ciro Petrone e da Federica Caputo è stata espulsa, perchè l'attore ha violato le regole, correndo verso il villaggio della sua fidanzata, nonostante i tentativi della produzione di fermarlo.

Nella seconda puntata di Temptation Island Vip è sbarcata una nuova coppia formata da Gabriel Pippo, produttore musicale nonché figlio di Pippo Franco, e la sua fidanzata Silvia Tirado, modella e cantante. La puntata si è poi incentrata sulle coppie già in gara tra cui quella formata da Pago e Serena e quella formata da Chiara e Simone.

Nuovi filmati per Pago ed uno anche per Serena

Nella prima puntata, Pago ha visto sei filmati della fidanzata che ha prima ammesso di soffrire per la monotonia della sua storia d’amore e poi ha iniziato a conoscere il tentatore Alessandro.

Anche nella seconda puntata Pago viene chiamato nel pinnettu per vedere un nuovo video della fidanzata: Serena ammette di non sentire la mancanza del cantante e questo a Pago dispiace molto, arrivando ad affermare: “Ha bruciato veramente le tappe, è andata a raffica. Ha pensato subito a divertirsi. Ha detto che non gli manco, ma a me lei manca però”. Dopo il pinnettu, per Pago arriva il falò dei fidanzati e anche in questa circostanza gli vengono mostrati 2 video.

Nelle immagini si vedono le fidanzate parlare tra loro e dire a Serena che è evidente l’attrazione che c’è tra lei ed il tentatore Alessandro. Le immagini cambiano e vengono mostrati Serena e Alessandro mentre ballano e cantano insieme, mentre parlano eludendo i microfoni fino a venire sgridati dalla redazione del programma e, infine, viene mostrata l’esterna tra i due in cui Serena cerca di mettere un freno al single ricordando che dall’altra parte c’è Pago.

Alla vista di queste immagini e dopo aver sentito le parole di Serena, Pago è convinto che lei non voglia apparire scorretta nel contesto televisivo e che sia per questo che abbia messo un piccolo freno ad Alessandro.

Al falò delle fidanzate anche per Serena arriva un filmato del fidanzato mentre si sfoga e ammette di sentire delle mancanze dalla fidanzata, di avere la necessità di sentirla più vicina, più presente, soprattutto perché, per motivi di lavoro durante la settimana lui è spesso via: “Non ci sono quasi mai, ma quando ci sono non è più come prima”.

Serena alla vista di queste immagini resta spiazzata: “Noi vediamo le cose completamente diverse, non ci capiamo, non ci conosciamo” e ancora "“Probabilmente non c’è la compatibilità delle nostre due vite, è che non capisce quello che io vorrei da lui”.

Nuovi video per Simone sulla fidanzata Chiara

Fin dalla prima puntata Chiara ha dimostrato di trovarsi a suo agio nel villaggio delle fidanzate, in particolare con i single Valerio, Antonio e Fabrizio.

Simone, dopo aver visto alcuni video della showgirl già dalla prima puntata, viene chiamato nel pinnettu anche nella seconda, per vedere un nuovo filmato di Chiara che sembra entrare sempre più in confidenza col single Fabrizio.

Il video mostra anche altre immagini delle fidanzate Anna e Serena mentre si confidano: Serena informa Anna che Simone è già stato tradito da Chiara, perché gliel’ha raccontato proprio lei: “Lei è un fuoco, tutta un brio. Lui ha già le corna”. Alla fine del filmato Simone si confronta con gli altri fidanzati per cercare di riprendersi dalle immagini viste, ma rimane convinto che la sua fidanzata non abbia sbagliato: a sbagliare sono i single che la fanno passare con un'immagine sbagliata.

Dopo il video mostrato al pinnettu, per Simone arriva un nuovo filmato anche al falò dei fidanzati: Chiara è sempre più vicina al single Antonio con cui trascorre diverso tempo insieme. Nonostante le immagini viste, Simone continua a difendere la fidanzata, anche se ammette di rosicare un po’. Anche al secondo falò delle fidanzate per Chiara, invece, non ci sono filmati.