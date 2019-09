È andata in onda ieri 16 settembre la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Era atteso il falò di confronto tra Damiano 'Er Faina' e Sharon Macrì a causa delle immagini da lui visionate. Il romano non è riuscito a limare la gelosia, chiedendo in piena notte di poter incontrare la fidanzata. Ma l'esito del faccia a faccia non è stato quello da lui desiderato, anche se il successivo incontro è riuscito ad appianare le divergenze.

Nel corso della puntata c'è stato spazio per altri problemi di coppia, a partire da Pago e Serena Enardu. Lei, sempre più vicina al single Alessandro, si è abbandonata a dichiarazioni che non hanno fatto piacere al fidanzato. Male le cose anche tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, tanto che lei ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato (in onda nella puntata del 23 settembre).

Temptation Island, puntata del 16 settembre: Damiano e Sharon escono insieme

La puntata di Temptation Island Vip 2 di ieri ha concesso ampio spazio a Damiano e Sharon.

Lui ha chiesto di parlare subito con la fidanzata, dopo avere visto i video nei quali appare divertirsi e impegnarsi nei balli all'interno del villaggio delle ragazze. Nel cuore della notte, Alessia Marcuzzi si è presentata dalla Macrì e l'ha convinta (al secondo tentativo) a presentarsi al falò di confronto. Qui, visibilmente delusa per la richiesta dopo soli cinque giorni, in un primo momento se n'è andata, rinfacciando al compagno di avere pensato solo a se stesso, senza dimostrare di avere fiducia in lei.

Ma non è finita qui: a distanza di qualche giorno, lui ha richiesto un falò straordinario durante il quale si è scusato per il suo comportamento, rinnovando il proprio amore. Inevitabile il lieto fine e l'uscita mano nella mano sulle note di 'Siamo la coppia più bella del mondo'.

Un nuovo falò di confronto in vista

Proseguendo con il resoconto della seconda puntata di Temptation Island Vip 2, Pago ha assistito alla 'sbandata' di Serena Enardu insieme al single Alessandro, al quale ha rivelato qualche segreto togliendo momentaneamente i microfoni (e subendo il rimprovero della produzione).

Stefano Bonaccorsi ha visionato altri video di Chiara Esposito, intenta a divertirsi con i single Fabrizio e Antonio. La sua vivacità ha causato qualche critica anche all'interno dei due villaggi ma lui è apparso ancora sicuro dei propri sentimenti, dichiarando di volerla sposare. Delusione senza fine è stata quella di Nathalie Caldonazzo, dopo avere visto Andrea Ippoliti insieme alla single Zoe. Massaggi, abbracci e alcune dichiarazioni 'bollenti' hanno spinto la showgirl a chiedere il falò di confronto anticipato, che andrà in onda lunedì 23 settembre.

Non se l'è passata meglio Anna Pettinelli a causa dell'evidente feeling instaurato tra Stefano Macchi e la tentatrice Cecilia. La speaker non è riuscita a trattenere le lacrime, rivelando di essere consapevole dell'intesa tra i due. Nella puntata di ieri sono arrivati nel resort anche Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia: lei si è subito avvicinata al single David mentre lui si è dilettato dando lezioni di twerking nel villaggio.