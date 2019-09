Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della seconda edizione di Temptation Island vip, il reality show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. In particolare, la puntata di questa sera si preannuncia davvero rovente, visto e considerato che siamo sempre più vicini al giro di boa. Secondo le ultime anticipazioni, sembrerebbe che una delle coppie più solide e affiatate di questa edizione potrebbe essere giunta al capolinea della propria relazione.

Stiamo parlando della coppia formata da Simone Bonaccorsi e la sua ragazza Chiara Esposito.

In particolare, nella puntata di questa sera la conduttrice romana non preparerà un falò con tutti i fidanzati, ma sarà presente soltanto il bello d'Italia. A quest'ultimo verrà mostrato un video che potrebbe mettere fine a tutte le sue certezze su Chiara. Infatti, la Marcuzzi questa sera chiamerà Simone e gli spiegherà che la sua ragazza ha raggiunto una nuova consapevolezza e che prima di spiegargli tutto, deve mostrargli un video.

Ricordiamo che fino a questo momento Bonaccorsi, pur avendo visto video della sua ragazza che era molto spensierata all'interno del suo resort, aveva sempre ribadito di fidarsi ciecamente di Chiara e che vorrebbe sposarla, una volta usciti dal reality.

Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo richiedono un confronto immediato con i rispettivi fidanzati. Serena in lacrime per Pago

Staremo a vedere se Simone sarà ancora così sicuro di Chiara anche dopo aver visto il video che gli mostrerà la Marcuzzi.

Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire come andrà a finire questa storia e anche quella delle altre coppie protagoniste, visto e considerato che anche queste ultime stanno iniziando a vacillare.

In particolare, dopo la squalifica di Ciro e Federica e dopo aver salutato Sharon e Damiano Er Faina, la conduttrice romana dovrà guidare il falò di confronto immediato della Caldonazzo.

Ma c'è aria di confronto anche per la conduttrice e opinionista televisiva Anna Pettinelli che è molto gelosa del suo fidanzato Stefano Macchi. Però c'è da aggiungere che la rabbia di Anna non è proprio motivata come quella di Nathaly. Infatti, Andrea, il fidanzato di quest'ultima, si è spinto troppo oltre con una single del resort dei fidanzati.

Intanto, sempre secondo le ultime anticipazioni, si vede Serena piangere dispersamente per Pago.

Quest'ultimo era intenzionato a vendicarsi nel suo villaggio e vista la reazione della sua ragazza, pare ci sia perfettamente riuscito. C'è aria di crisi anche tra Gabriele, figlio di Pippo Franco e la sua fidanzata Silvia. Infatti, il ragazzo vedrà un video che lo lascerà senza parole.