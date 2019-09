Partirà ufficialmente il 16 settembre la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne che vede tra i suoi tronisti del trono classico un volto già noto a chi segue il dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, la quale alla fine del suo percorso scelse di uscire dal programma con Manuel Galiano.

Il nuovo tronista, che si sta già dando da fare per trovare la donna giusta, come noto attraverso le anticipazioni delle registrazioni, dovrà contendersi le corteggiatrici con l'ex tentatore di Temptation Island, Alessandro. Intanto, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha espresso il proprio disappunto per la scelta di Giulia.

Giulio: 'Giulia Cavaglià? Una delusione'

La Cavaglià ha deluso molto Giulio: il tronista, infatti, senza fare riferimento diretto al suo "antagonista" Manuel, su Tv Sorrisi e Canzoni ha lanciato quella che può essere definita una frecciatina a tutti gli effetti nei confronti della bella torinese. 'Giulia è stata una delusione. A quanto mi risulta, la sua scelta si è rivelata poi sbagliata', ha detto con un filo di sarcasmo Giulio.

E' ben noto a chi segue le vicende dei volti noti di Uomini e Donne che Manuel e Giulia si sono lasciati, peraltro non bene, dopo poco dalla fine della trasmissione: evidentemente, non essere stato la scelta ha infastidito non poco il Raselli.

Inoltre, durante l'intervista, c'è stato spazio anche per parlare di Sabrina Martinengo: Giulio è stato un tentatore di Temptation Island e ha creato un rapporto di complicità con una delle fidanzate.

Durante il week-end da sogno, però Raselli ha voluto precisare: 'Con Sabrina Martinengo a Temptation Island si era creato davvero un bel rapporto, ma purtroppo non c’era attrazione fisica'. Ad oggi la donna è tornata con Nicola e i due sembrano anche molto felici.

Nuovo percorso da tronista per Giulio

Infine, Giulio ha voluto precisare ciò che sta cercando nel suo percorso a Uomini e Donne: il Raselli cerca una compagna sicura di sé stessa, che sappia cosa vuole.

'Veloce di testa': così deve essere la donna che potrà stare al fianco di Giulio, il quale pertanto pare avere le idee ben chiare. Ben presto, i telespettatori potranno vedere se le ricerche della fidanzata di Giulio si trasformeranno da parole a fatti: sicuramente il confronto con l'altro tronista Alessandro non mancherà di generare scintille e con esse il coinvolgimento del pubblico.

E se da un lato sui social c'è chi lamenta la presenza sul trono di volti già noti a chi segue i programmi di Canale 5, dall'altro lato molti sono coloro che si professano felici della presenza di Giulio in una veste tutta nuova, che potrà mettere in luce nuovi aspetti del suo carattere tenebroso e allo stesso tempo romantico.

Ancora una volta Maria De Filippi pare aver colto nel segno: Uomini e Donne solleticherà la curiosità del pubblico anche quest'anno.