Giovedì 12 settembre prenderà il via la quinta stagione della fiction di Rai 1 "Un Passo dal Cielo" con Daniele Liotti che torna a vestire per la seconda volta i panni del comandante della forestale Francesco Neri. Si tratta di un'edizione che prevede tante novità non solo per i personaggi principali, ma anche perché ci saranno molti volti nuovi che arriveranno a San Candido e che saranno al centro di diverse vicende e imprevisti.

Riconfermati, oltre al protagonista Daniele Liotti, anche Enrico Ianniello nei panni del commissario Vincenzo Nappi, Pilar Fogliati che interpreta l'etologa Emma Giorgi, e Rocio Munoz Morales che interpreta la fidanzata di Vincenzo, ovvero Eva.

Inoltre la fiction si baserà su una trama orizzontale che non sarà più composta da diversi casi da risolvere, ma soltanto da uno che si dipanerà lungo le 10 puntate di cui è composta la serie.

Un Passo dal Cielo: la trama della quinta stagione

Un Passo dal Cielo 5 si apre con il ritorno della bella etologa Emma Giorgi a San Candido dopo un anno di assenza: finalmente lei e Francesco Neri potranno coronare la loro travagliata storia d'amore. Non tutto però è come sembra, infatti la donna non è tornata sui monti dell'Alta Pusteria per ricongiungersi al comandante della forestale, ma il vero motivo è legato alla figura di Albert Kroess: nemico giurato di Francesco, nonché ex guida spirituale della comunità Deva.

Questi si trova in carcere, ed è proprio qui che la Giorgi si reca per un motivo sconosciuto che, però, la metterà in serio pericolo.

Di fronte alla minaccia che incombe sull'etologa, Neri decide di tornare a indagare su Kroess e su Deva. Ad aiutarlo, in questa impresa, ci sarà una delle new entry della quinta stagione della fiction: si tratta di Adriana Ferrante, ex adepta della comunità che nell'ultimo anno ha stretto un rapporto di amicizia con Francesco e che decide di spalleggiarlo per ricominciare una nuova vita, dimenticandosi una volta per tutte della setta.

Anche per quanto riguarda il commissario Vincenzo Nappi sono in arrivo diverse novità: lui e la compagna Eva stanno per diventare genitori, ignari di quanto questo cambierà per sempre le loro vite. Eva darà alla luce la piccola Carmela, ma dopo il lieto evento il rapporto tra i due neo genitori di incrinerà e Vincenzo si troverà ad iniziare una buffa convivenza con Valeria Ferrante, nuova forestale arrivata a San Candido e sua nipote Isabella Ferrante.

Infine, il caso da risolvere che accompagnerà i telespettatori per tutte e 10 le puntate della serie riguarderà da vicino sia Vincenzo che Francesco: i due hanno legato molto costituendo un duo investigativo affiatato.

Tra i nuovi personaggi arrivano le sorelle Ferrante

Molti nuovi personaggi stanno per popolare il tranquillo borgo montano di San Candido: tra essi l'arrivo delle sorelle Adriana e Valeria Ferrante, insieme alla giovane Isabella rivoluzionerà la vita del commissario e del comandante della forestale.

In particolare, Adriana Ferrante (Giulia Fiume) legherà con Francesco: Adriana, sorella minore di Valeria, è una maestra elementare, che in passato aveva vissuto all'interno della comunità di Deva insieme alla figlia Isabella (Jenny de Nucci). Valeria (Beatrice Arnera), invece, è la nuova forestale che arriva a San Candido per aiutare Francesco, inizierà una insolita e divertente convinceva con Vincenzo, creandogli diversi problemi. Isabella è la figlia di Adriana, una giovane di 17 anni molto timida e responsabile, molto importante sarà l'incontro con Klaus Moser, un bravo ragazzo, che scatenerà in lei un moto di ribellione.