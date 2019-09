Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della telenovela Una vita, nei dettagli quelle che vedremo in onda dal 22 al 28 settembre 2019 su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova settimana svelano che Lucia lascerà Acacias 38 mentre Casilda farà da paciera per Liberto e Rosina. Infine l'Alvarado avrà da fare una confessione.

Possiamo anticiparvi, infatti, che Samuel farà finta di aver subito una rapina all'interno della sua abitazione per non far sapere a nessuno che è stata proprio Blanca a Pugnalarlo.

Poco dopo, l'uomo rassicurerà Leonor sulla partenza precipitosa di Diego e la sua amata per Huelva. Intanto, tra Libero e Rosina avverrà un battibecco nella pasticceria, mentre Silvia scoprirà che Blasco e Javier erano d'accordo. La donna, a quel punto, assassinerà il malvivente per poi fuggire da Acacias 38. Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita inoltre rivelano che L'Alday, al contrario, verrà a sapere che la sua domestica ha buttato nella spazzatura la scatola che conteneva i suoi soldi e gioielli di valore, tant'è che andrà fuori di sé.

L'Alday apre un'oreficeria

Nel frattempo Antonito saprà che il suo tergilune è stato già coperto dal brevetto, mentre Samuel chiuderà definitivamente la gioielleria per aprirsi una galleria d'arte con la collaborazione di Lucia. Intanto Liberto e Rosina faranno la pace grazie all'aiuto di Casilda, mentre il priore domanderà a Padre Telmo di fare alcune indagini sull'Alvarado. Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita, inoltre, ci informano che i telespettatori appassionati alla soap opera di Una Vita, ad un certo punto presenzieranno ad un salto temporale di diversi mesi.

Samuel si appresterà ad aprire al pubblico la galleria d'arte con la collaborazione ricevuta dalla parente di Celia. Per finire Antonito rientrerà a casa senza Lolita.

Telmo tiene gli occhi su l'Alvarado

Donna Susana prenderà a lavorare nella sartoria Augustina dopo il decesso di Arturo. Nel frattempo Liberto donerà alla consorte una fascia elettrica per diminuire i dolori connessi alla menopausa. Trini, al contrario, comprenderà che il vestito comprato per l'inaugurazione della galleria gli sta stretto, mentre Lucia darà in beneficenza la paga mensile ricevuta dai Marchesi di Valmez.

Nello stesso momento, tutti gli abitanti di Acacias 38 prenderanno parte all'apertura della galleria degli Alday, tra loro ci sarà anche Donna Susana che, però, se ne andrà via prima ancora che avvengano i festeggiamenti finali. Servante, al contrario, riprenderà dalla pattumiera la fascia elettrica della Rubio, mentre Trini si innervosirà sempre di più. Dall'altra parte, Telmo osserverà l'Alvarado mentre sta esplorando un quadro della Marchesa di Valmez.

Samuel cade nel fallimento

In queste nuove puntate di Una Vita in onda su Canale 5 vedremo che nel bel mezzo dell'inaugurazione scoppierà una bomba: purtroppo ciò procurerà morti e devastazione. Se Telmo riuscirà a salve la vita di Lucia, Trini e Liberto verranno portati immediatamente in ospedale. L'Alday, al contrario, verrà a conoscenza che la struttura ha riscontrato danni irrecuperabili, tant'è da cadere in fallimento.

Nel frattempo la consorte di Ramon avrà una perdita di sensi dopo essere tornata a casa. Nello stesso momento, il Seler avrà un sanguinamento all'orecchio, tant'è da suscitare la preoccupazione della Rubio. Il medico Higinio, a quel punto, dirà alla donna che sarà di fondamentale importanza sottomettere suo marito a un'operazione chirurgica. Per finire Samuel domanderà aiuto a Ramon per uscire dalla rovina economica, mentre l'Alvarado si recherà dal nuovo parroco, il suo salvatore, per confessarsi.