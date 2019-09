Ieri, giovedì 19 settembre, è andata in onda la seconda puntata delle audizioni di X Factor 2019 e anche questa volta ne abbiamo viste e sentite delle belle. Si tratta di "Carote", hit di Emanuele Crisanti in arte Nuela che ha fatto ballare sia giudici che spettatori all'interno dell'auditorium. L'autore della canzone ha soltanto sedici anni ed è già considerato un vero e proprio genio per aver realizzato un brano dal testo apparentemente elementare e non sense ma che è riuscito a spopolare diventando un vero e proprio tormentone sul web.

'Carote' di Nuela fa il boom delle views su Youtube

Dopo che Nuela è riuscito a passare alla fase successiva conquistando la giuria di X Factor 2019, il suo brano ha continuato a macinare visualizzazioni su Youtube. Molti si sono fiondati sui social a chiedere persino di ascoltare "Carote" di Nuela su Spotify. Per il momento esiste soltanto il videoclip della canzone, anch'esso curioso e non sense ma frutto di una vera e propria "genialata".

Ma Nuela non è riuscito solamente a conquistare Youtube ma anche Instagram: infatti il profilo dell'artista ha raggiunto in poco tempo più di settemila seguaci e che sicuramente saranno destinati a crescere nelle prossime settimane. Nei mesi precedenti, in particolare a dicembre 2018 e ad aprile 2019, Nuela ha pubblicato altri brani, tra cui "Ti voglio al mio funerale" su Spotify e "Buonasera" su Youtube. Al momento entrambi risultano cancellati da ogni piattaforma.

La reazione dei giudici di X Factor sull'inedito 'Carote'

Nuela è salito sul palco ha attaccato con "Carote", una hit inedita in stile demeziale alla Elio e le storie tese ma con ritmi trap/rap. Inizialmente, i giudici di X Factor 2019 sono rimasti un po' sbigottiti ma alla fine hanno compreso che in realtà il ragazzo ha un vero e proprio potenziale e che il suo brano seppur banale è molto "catchy".

Samuel ha espresso un giudizio piuttosto positivo dicendo: " Ma questa è davvero avanguardia!". Poi si è aggiunto Sfera Ebbasta: "Questo è un lampo di genio! Al primo ascolto può sembrare un brano un po' infantile ma per me è frutto di un vero lampo di genio perché c'è qualcosa che ti attira sul serio e comunque stai parlando di carote. Bravo!". Mara Maionchi ha commentato: "Un brano intrigante. Sedici anni non sono molti ma tu sei già molto avanti, mi piace vedere un mondo particolare".

Persino Malika Ayane, battezzata come la giudice più severa e pignola di tutti è rimasta colpita piacevolmente: "Piaci molto anche a me. Mi sono immaginata la studentessa straniera che viene in Italia a fare l'Erasmus e impara a parlare l'italiano con... carote. Così di sicuro non farà errori a fare la spesa".