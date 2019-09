La soap opera iberica Una vita intrattiene numerosi telespettatori ogni giorno. La serie televisiva va solitamente in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 29 settembre al 5 ottobre preannunciano sconvolgenti colpi di scena.

I prossimi episodi si concentreranno sulle figure di Trinidad e Liberto. La prima scoprirà presto di essere rimasta incinta di suo marito Ramon Palacios, ma lo sposo non sembrerà amare l'idea di diventare padre. Il secondo dovrà lottare tra la vita e la morte, dopo essere rimasto vittima di un attentato.

Una vita: anticipazioni dal 29 settembre al 2 ottobre

Nella puntata in onda domenica prossima, Liberto continuerà la sua battaglia contro la morte. Il marito di Rosina verrà sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito da Higinio. Nel frattempo, il nuovo parroco di calle Acacias, Padre Telmo, organizzerà una veglia di preghiera per ricordare le vittime dell'attentato.

Lucia tenterà di aiutare Samuel a calcolare le perdite di denaro in seguito al disastro economico, ma l'uomo perderà il controllo e la tratterà in malo modo.

Poco dopo, l'Alday si recherà dalla donna per scusarsi del suo sgradevole comportamento. Intanto, a casa Palacios non ci sarà un clima sereno. La moglie di Ramon avvertirà nausea e diversi capogiri, e non parlerà a nessuno del suo malessere.

Lunedì prossimo i telespettatori potranno facilmente notare come si sia consolidato il rapporto tra Padre Telmo e Lucia. Il presbitero si offrirà per aiutare la donna a ricercare informazioni riguardo le sue origini, possibilmente nobili.

Quest'ultima si fiderà ciecamente dell'aiuto del parroco e ricambierà il favore: infatti, si recherà da Fabiana e le chiederà di trovare una domestica per Padre Telmo che svolga le incombenze quotidiane.

Nell'episodio successivo sarà posta maggiore attenzione a Servante. Il portinaio mostrerà ai vicini di soffrire molto per la mancanza della moglie Paciencia. Così, le compassionevoli domestiche decideranno di donargli una foto dell'amata e del denaro per inviarle un regalo a Cuba.

Il 2 ottobre sarà centrale la figura di Higinio. L'uomo sarà accolto in calle Acacias con grande gioia da parte dei vicini. Tuttavia, questi ultimi sono ignari delle sue precarie condizioni economiche.

Anticipazioni dal 3 al 5 ottobre: Trini scopre la sua gravidanza

Nelle puntate successive la moglie di Ramon scoprirà di essere incinta e deciderà di allestire una cena romantica per comunicare la notizia al marito.

Tuttavia, prima di rivelare il suo segreto, cercherà di riaccendere in lui il desiderio di paternità, ma senza risultati. Pertanto, abbandonerà il suo intento.

Lucia e Celia collaboreranno per indagare a proposito delle origini della prima e scopriranno una possibile connessione genealogica con la famiglia nobile Marchesi de Valmez.