Nuove avvincenti anticipazioni giungono dalle puntate di Una vita che andranno in onda dal 29 settembre al 5 ottobre su Canale 5 e di martedì sera su Rete 4. In tale periodo, molti abitanti di Acacias 38 dovranno fare i conti con le conseguenze dell'esplosione che ha devastato la Galleria Alday: se Samuel si troverà sul lastrico, valutando persino la possibilità di rivolgersi ad uno strozzino, Liberto sarà costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico che verrà eseguito dal dottor Higinio Baeza.

Lucia continuerà le indagini sul suo passato, per capire se ci sia un legame tra la croce da lei posseduta e quella vista nel ritratto della marchesa di Valmez. E le sue ricerche renderanno necessario l'intervento di Joaquin, il suo padrino e zio di Celia. Trini apprenderà di aspettare un bambino ma la notizia la riempirà di dubbi, soprattutto per il timore della reazione di Ramon.

Una Vita anticipazioni: Liberto viene operato

Le anticipazioni di Una Vita relativa al periodo dal 29 settembre al 5 ottobre rendono noto che Liberto dovrà essere operato con la massima urgenza.

Si occuperà dell'intervento il dottor Higinio Baeza, che gli salverà la vita e otterrà l'inevitabile ringraziamento di Rosina. Dopo avere scoperto che il medico è alla ricerca di una casa, la madre di Leonor gli offrirà l'appartamento in cui viveva Arturo, proponendo persino l'importo dell'affitto dimezzato. Higinio accetterà subito e si trasferirà ad Acacias 38 portando con sé Maria, la sua domestica.

Fin dal suo arrivo, quest'ultima si avvicinerà a Casilda. Samuel non saprà a chi rivolgersi dopo essere rimasto sul lastrico: proverà a chiedere un prestito in banca ma non lo otterrà. Si troverà quindi costretto a chiedere aiuto ad uno strozzino. Proprio in questi giorni difficili, Ursula si presenterà alla porta del genero che la caccerà immediatamente di casa. Sarà Padre Telmo, dopo averla vista mendicare in strada, a prestarle soccorso e a chiederle di diventare la sua domestica in canonica.

Trame Una Vita: Trini scopre di aspettare un bambino

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, gli strani malesseri di Trini continueranno fino a che deciderà di rivolgersi ad un dottore. La diagnosi sarà più che positiva: la donna aspetterà un bambino! Pur felice per quanto appreso, la signora Palacios non troverà il coraggio di confessare a Ramon di essere incinta. E ancor più resterà in silenzio quando il marito, ignaro della novità, le dirà di essere troppo vecchio per diventare di nuovo padre.

La scoperta della croce tenuta tra le mani della marchesa di Valmez scatenerà la curiosità di Lucia, desiderosa di scoprire se ci sia un legame tra lei e la nobile. Poco dopo, Celia troverà una foto nella quale lo zio Joaquin (padrino di Lucia) si troverà in compagnia dei marchesi quindici anni prima. A questo punto sarà necessario trovare delle risposte, motivo per cui l'avvocato verrà invitato proprio ad Acacias 38.