Continua l'appuntamento con l'entusiasmante telenovela Una vita, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, quella di lunedì 9 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap iberica, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo alla probabile scarcerazione di Blasco mentre il maggiore dei fratelli Alday avrà intenzione di uccidere il suo consanguineo.

Una Vita, le trame della settimana 9 al 14 settembre

Gli spoiler sulle prossime puntate di Una Vita in onda fino a sabato 14 svelano che che Lolita comunicherà ad Antonito di aver frantumato accidentalmente la sua invenzione. Per fortuna il Palacios grazierà all'istante la fidanzata, tanto da scegliere di utilizzare gli schizzi per assicurarsi la qualificazione ad un concorso. Nel frattempo Felipe farà sapere a Silvia e Arturo che Blasco potrebbe ricevere la scarcerazione a breve mentre Pena entrerà in società con i fratelli Barbosa.

In clinica, il medico Guillen non a consentirà più di sottomettersi alle disposizioni di Samuel, il quale ha intenzione di uccidere Moises con del veleno. Silvia, al contrario, verrà a sapere che le domestiche risiedono in mansarda in condizioni di degrado.

Moises viene affidato alle cure di un altro dottore

Fabiana avviserà l'investigatore Riera di non prendersi gioco di Carmen mentre Felipe non accetterà più che l'Alvarado viva in mansarda con le governanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

A casa Palacios, Ramon forzerà il figlio a lavorare alla macchinetta del caffè, tanto da riscontrare alcune difficoltà a partecipare al concorso degli inventori. Il medico Guillen, intanto, consegnerà Moises nella mani di un altro dottore, fermando la brutale intenzione di Samuel mentre Antonito riuscirà a vincere il concorso degli inventori grazie a Lolita. Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita inoltre, rivelano che nello stesso momento, Lucia avvertirà una forte attrazione nei confronti del giovane Alday malgrado sia un uomo già sposato.

Dall'altra parte, l'Avarez Hermoso farà sapere a Silvia che Blasco resterà in carcere per almeno altri 30 anni. Il dottor Guillen comunicherà a Blanca e Diego che il responsabile della malattia di Moises è Samuel. Silvia, al contrario, ingaggerà Javier per aiutare il Valverde. Poco dopo, la Reyes saprà che dovrà deporre contro Blasco, per evitare che venga rilasciato a breve.

Blanca impedisce a Diego di uccidere Samuel

Sempre le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 14 settembre 2019 rivelano che il giovane Palacios darà considerazione a Lolita e agli impegni con il padre per festeggiare il suo trionfo mentre la figlia di Ursula e il moroso sceglieranno di tenere segreta la consapevolezza del subdolo inganno del familiare.

In più metteranno in atto un piano con l'aiuto di Riera. Celia farà delle investigazioni sull'amicizia troppa ravvicinata tra Samuel e Lucia. In ospedale, il piccolo Moises riuscirà finalmente a riprendersi grazie alla cura del medico Estevez. Peccato che il perfido degli Alday riuscirà ad ostacolare Blanca e l'amato nel portare via il bambino. Per finire il Palacios preparerà una cenetta a lume di candela per fare pace con Lolita, se solo non arrivassero alcuni giornalisti a rovinare il suo obiettivo.

Blasco, al contrario, sarà definitivamente recluso mentre Trini preparerà una festa d'addio al nubilato che si terrà alla Deliciosa. Per concludere Blanca fermerà Diego prima che uccida il suo consanguineo.