Nella stagione 2018-19 di Uomini e donne, Giulia Cavaglià aveva partecipato per ben due volte al Trono Classico: la prima per corteggiare Lorenzo Riccardi, che solo dopo il weekend in villa le aveva preferito Claudia Dionigi (con la quale fa ancora coppia fissa), e la seconda in qualità di tronista. Anche questa avventura però non si era conclusa felicemente, dato che la storia con la sua scelta Manuel Galiano era durata solo una manciata di settimane.

Ma potrebbe non essere finita qui: negli ultimi giorni, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo le quali la torinese sarebbe pronta a scendere ancora le scale degli studi Elios di Roma in veste di corteggiatrice. Il motivo? Conquistare Giulio Raselli, colui che lei aveva rifiutato lo scorso maggio, preferendogli proprio Galiano. E gli indizi su tale possibilità si fanno sempre più evidenti, coinvolgendo persino Manuel, i cui movimenti social non sono sfuggiti agli occhi delle sempre attente telespettatrici.

Manuel Galiano toglie il like a Raffaella Mennoia

La notizia del possibile ritorno di Giulia Cavaglià a Uomini e donne per corteggiare Giulio Raselli si è diffusa da qualche giorno dopo il like da lei messo al commento di un utente. In esso, si parlava proprio della possibilità di scendere dalle scale per rimediare all'errore commesso qualche mese fa, quando Manuel era stato preferito al collega nel giorno della scelta.

Da allora, il Gossip si è fatto sempre più insistente e gli strani movimenti social di Galiano hanno dato ulteriore credibilità alla notizia. L'ex corteggiatore ha smesso di seguire su Instagram Raffaella Mennoia, alla quale in estate aveva dispensato numerosi like. Non solo: ha pubblicato un post nel quale è apparso visibilmente deluso dal comportamento di qualcuno. A tal proposito ha scritto: "Ci saranno sempre due tipi di persone, la prima che ti ama e rispetta per i tuoi traguardi raggiunti, mentre la seconda trasformerà l’invidia di non essere al tuo posto in rabbia, giudicandoti sempre in modo negativo".

Giulia Cavaglià non smentisce il gossip

Il comportamento di Manuel Galiano sembrerebbe far pensare ad un rapporto non più idilliaco con la redazione di Uomini e donne. Ma per quale motivo? Potrebbe certo non avere gradito la mancata nomina a tronista, ma potrebbe esserci sotto anche dell'altro. Forse proprio il ritorno di Giulia Cavaglià in trasmissione? In attesa di scoprire gli sviluppi del caso già a partire dalla registrazione prevista domani 6 settembre, sorprende anche la mancata reazione dell'ex tronista torinese.

Giulia in passato era stata diretta con i suoi followers, smentendo categoricamente qualsiasi voce nata intorno a lei, ma almeno fino ad ora mantiene un basso profilo su Instagram, non esprimendosi a tal proposito. Stesso comportamento sarebbe tenuto anche da Pietro Zamas, il calciatore che ha frequentato durante l'estate, e che ha persino cancellato il suo account già da qualche giorno.