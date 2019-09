La mattina di lunedì 9 settembre inizia su Rai 1 l'edizione di Unomattina 2019/2020. Quest'anno ad accompagnare il risveglio degli italiani per andare al lavoro o a scuola sarà il tandem di conduttori formato da Valentina Bisti e da Roberto Poletti. In studio, le ultime notizie provenienti dal Web saranno fornite e illustrate da Antonia Varini, mentre la regia è a cura di Maria Cristina Bordin. La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 06:45 alle ore 10:30. A seguire la programmazione del primo canale Rai proseguirà con la messa in onda di Storie Italiane con Eleonora Daniele.

Un programma storico della televisione pubblica

Anche nel corso di questa stagione "Unomattina" proporrà discussioni, interviste e approfondimenti su temi di attualità, politica, economia, programmazione televisiva, viaggi, cucina, società e costume.

Realizzato in collaborazione editoriale con il Tg di Rai Uno, la prima puntata di questo contenitore televisivo mattutino venne trasmessa il 22 dicembre 1986.

Il programma viene trasmesso dallo Studio 3 del CPTV Rai di Saxa Rubra a Roma e viene mandato in onda tutto l'anno, sia con la cosiddetta edizione invernale, che viene trasmessa da settembre a giugno, sia con un'edizione estiva (dal 1992) che copre i mesi più caldi quali luglio e agosto.

Oltre alla versione estiva, nel corso degli anni "Unomattina" ha originato vari spin-off quali "Unomattina Weekend", "La Vecchia Fattoria", "Unomattina Caffè", "SOS Unomattina" e il già citato "Storie Italiane", attualmente in onda.

Tra i presentatori storici di questo format del primo canale della Rai vanno sicuramente menzionati Luca Giurato e Livia Azzariti, che hanno presentato la trasmissione per ben 10 edizioni. I primi conduttori, invece, furono il giornalista Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini.

La sigla del programma è di Franco Godi su testo di Michele Guardì e Giorgio Calabrese.

Le altre trasmissioni di Rai 1 al via lunedì 9 settembre

Nella stessa giornata di lunedì 9 settembre riprenderanno ad andare in onda anche tanti altri programmi della rete ammiraglia Rai.

In ordine di programmazione, dal secondo lunedì di settembre il mattino di Rai 1 infatti verrà occupato da tre trasmissioni quali "Unomattina", "Storie Italiane" e "La Prova del Cuoco"; il pomeriggio, invece, il palinsesto della rete ammiraglia sarà presidiato da due programmi quali Vieni da me, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:00 in poi, e da "La Vita in Diretta", in onda gli stessi giorni dalle 16:00 in poi.

A partire dalla metà di ottobre, comunque, nel pomeriggio di Rai 1 dovrebbero trovare spazio anche le nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore".