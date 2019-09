Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone continua a tenere banco sui giornali e sul web. In queste ore, una delle protagoniste di questa fantomatica vicenda, è tornata a parlare in una lunga intervista rilasciata all'Adnkronos. La persona in questione è Eliana Michelazzo, la quale sostiene di essere stata ingannata e truffata dalla Perricciolo, dato che anche a lei le avrebbe fatto vedere le immagini di un uomo immaginario che spacciava come suo fidanzato. Eliana ha puntato il dito contro la Prati, sostenendo che secondo lei sapeva del fatto che Mark non esistesse.

Le accuse della Michelazzo contro Pamela Prati e la Perricciolo

Nel dettaglio, infatti, nelle lunghe dichiarazioni fatte all'Adnkronos, la Michelazzo ha dichiarato che la showgirl sapeva che Mark non esisteva, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che si sia fatta paparazzare in compagnia di un uomo che in realtà non era quello che le era stato mostrato dalla Perricciolo nelle foto.

E poi, ancora in merito al fatto che la Prati ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di confronto pubblico, Eliana ritiene che sia in cattiva fede.

"Visto che non mi ha mai risposto si vede che ha la coscienza sporca", ha aggiunto la Michelazzo, che in queste settimane aveva scritto una lettera alla Prati pubblicata sulle pagine del settimanale Di Più.

In merito alla Perricciolo, invece, Eliana ha dichiarato di averla denuncia per truffa e diffamazione. "Ci sono indagini in fase di accertamento", ha dichiarato la donna che per il momento ha affidato tutto nelle mani del suo legale. Eliana, infatti, ripete a gran voce di essere stata anche lei vittima delle bugie raccontate da "donna Pamela".

Il caso 'Prati-Gate' potrebbe tornare in tv: la Prati vorrebbe andare a Verissimo

Insomma sembrerebbe proprio che il "Prati-Gate" abbia ancora tanto da dire e in vista della partenza della nuova stagione televisiva su Mediaset, non si esclude che si torni a parlare di questo argomento in varie trasmissioni televisive. In particolar modo, stando alle indiscrezioni diffuse da Dagospia, sembrerebbe che la Prati abbia intenzione di tornare nuovamente a Verissimo da Silvia Toffanin per mettere la parola fine a questa storia dopo le ultime accuse.

Tuttavia si vocifera che la showgirl sarda abbia chiesto un cachet troppo oneroso, al punto che la padrona di casa del talk show di Canale 5 le avrebbe chiuso la porta in faccia. Occhi puntati anche su Live - Non è la D'Urso che tornerà in onda dal 15 settembre in prime time. Anche in questo caso è stato svelato che tra le ospiti della prima puntata potrebbe esserci Pamela Perricciolo, pronta a svelare nuovi dettagli inediti su questo caso.