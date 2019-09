Emma Marrone è tornata e ancora più forte di prima. La cantante pugliese ha recentemente postato un messaggio per i suoi affezionati fan: 'Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre'. Come la maggior parte del pubblico sa, la 35enne aveva precedentemente annunciato a tutti l'inaspettato stop alla musica a causa di un problema salutare che l'aveva costretta ad abbandonare le scene e seguire alcune cure.

Inoltre, significativa era stata la frase di John Lennon pubblicata dalla giovane, insieme alle scuse per non aver potuto partecipare al concerto di Radio Italia a Malta. A soli 25 anni la donna aveva iniziato a combattere una complessa battaglia contro un tumore che aveva colpito le ovaie ed anche il collo dell'utero. Inoltre, dopo un breve silenzio, la ragazza ha confermato di aver vinto questa dura lotta e di aver superato con successo l'intervento.

Nonostante ciò, la cantante si assenterà per qualche tempo dalle scene, tornando sicuramente più forte di prima, in quanto al momento è in ottima salute.

La Marrone, in seguito alla divulgazione della foto con il braccialetto dell'ospedale, che a suo dire verrà sempre conservato gelosamente come simbolo di coraggio, ha voluto mandare un forte abbraccio virtuale a tutti coloro che al momento stanno ancora combattendo contro il male.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Emma Marrone

In più, la salentina ha ammesso che ormai c'è spazio solo per momenti di lacrime di gioia.

Già nei giorni scorsi, alcune ammiratrici avevano avuto l'occasione e la fortuna di incontrare la bionda per le strade milanesi e le avevano chiesto come si sentisse. Emma con la diplomazia e la forza di volontà che la rendono unica, aveva risposto di restare tranquille.

La reazione dei fan: più solidali che mai

L'immagine pubblicata dalla musicista in poco tempo è stata postata e cliccata da molti fan ed amici e nel giro di pochissimo tempo le parole della donna hanno raggiunto quasi un milione di interazioni, likes e commenti.

Nelle ultime ore, all'indirizzo della ragazza sono arrivati messaggi di solidarietà e supporto soprattutto da celebrità note e fan provenienti da ogni parte d'Italia. In seguito all'annuncio dell'inaspettato break dalle scene per seguire cure e terapie, molti vip tra cui: Mara Venier, Elodie, Marco Bocci (ex fidanzato), Laura Chiatti ed altri hanno espresso il loro appoggio nel salotto di Domenica In e hanno augurato all'artista un 'in bocca al lupo'.

A differenza degli altri, molti hanno notato che Stefano de Martino (storico compagno) non ha speso neanche due paroline per lei, ma probabilmente il ballerino e marito di Belen ha preferito supportarla privatamente. Ciò che conta è che la bella leonessa ha superato l'operazione e tornerà prestissimo a cantare sui palchi di tutta la nazione con la sua potente voce.