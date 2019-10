E' terminata la prima edizione di Amici Celebrities. La vincitrice del talent show è stata Pamela Camassa che ha battuto Massimiliano Varrese, piazzatosi al secondo posto. Medaglia di bronzo per Filippo Bisciglia, mentre la medaglia di legno l'ha vinta Ciro Ferrara. L'ultima puntata è stata condotta da Michelle Hunziker e in studio è stata accolta Loredana Berté che ha avuto il compito di giudice speciale, affiancata dalla giuria "fissa" composta da Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni.

Nel corso dell'ultima puntata, non sono mancati confronti, lacrime ma anche qualche critica nei confronti di Varrese, giudicata dal pubblico come "irrispettosa".

Loredana Berté sghignazza sull'esibizione di Varrese

Prima della proclamazione del vincitore, Loredana Berté non ha fatto altro che sghignazzare sull'esibizione di Massimiliano Varrese che ha cantato "Kiss" di Prince. La cantante, inoltre, ha criticato pesantemente Massimiliano: "Mi dispiace ma hai proprio sbagliato canzone.

Ho immaginato Prince uscire dalla tomba in formato zombie che ti strangolava. Questa canzone non si può cantare. Così non si può cantare. Sei stato troppo comico. Non basare il tuo futuro su canzoni così, scegline altre". Un atteggiamento che non è affatto piaciuto ai telespettatori che si sono scagliati contro la Berté: "E' vergognosa. Che schifo vederla ridere così di Massimiliano e dirgli pure quella frase del cavolo".

Poi, un altro ha commentato: "Sarò esagerata, ma Loredana Berté che si mette praticamente a ridere di Massimiliano è stata pessima".

Insomma, Loredana probabilmente dovrà scusarsi per l'atteggiamento avuto nei confronti di Massimiliano. Dopo tutto la cantante non aveva alcuna intenzione di offendere nessuno e forse si renderà conto di aver esagerato con le sue critiche pungenti.

Pamela Camassa: 'Dedico questa vittoria anche a Filippo'

Pamela Camassa è stata proclamata vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities. "Grazie per avermi dato quest'occasione, grazie a Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringraziare tutti quanti, ma sono tantissimi. Questa vittoria la dedico anche a Filippo" ha dichiarato la Camassa. Filippo Bisciglia, terzo classificato è corso baciare la sua compagna Pamela e ha detto: "Sono contento per Pami.

Anche perché durante l'esibizione, ho cantato malissimo Ultimo. È giusto che passi Pamela". Poi il conduttore ha aggiunto qualche dettaglio in merito alla sua partecipazione al talent show di Canale 5: "Io non volevo farlo assieme a Pamela. Invece ho vissuto anche quest'esperienza assieme a te".