Lo scontro epocale tra Brooke e Taylor tornerà ad essere protagonista delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre. In tale periodo, infatti, la notizia secondo la quale la psicologa aveva sparato a Bill giungerà alle orecchie di Brooke. Sarà Hope, informata a sua volta da Liam, a riportare alla madre quanto appreso, dando inizio ad una inevitabile serie di conseguenze.

La moglie di Ridge correrà dallo Spencer, al quale chiederà di muoversi affinché il tentato omicidio non resti impunito. Avrà luogo, inoltre, un faccia a faccia anche tra le due storiche rivali durante il quale Taylor arriverà ad umiliarsi pubblicamente davanti alla Logan, supplicandola di non farla finire in carcere.

Beautiful anticipazioni: Hope racconta a Brooke il segreto di Taylor

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana si aprono con la preoccupazione di Steffy dopo la scoperta della confessione di Liam a Hope.

Preoccupato che l'ex suocera sia ancora pericolosa, infatti, il rampollo Spencer ha rivelato alla moglie il suo coinvolgimento nel tentato omicidio a Bill. Ma la Logan non manterrà il segreto come sperato dal marito e da Steffy. Passerà pochissimo tempo e lei correrà da Brooke, raccontandole quanto appreso e causando l'inevitabile reazione della madre. La donna non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e andrà subito dalla rivale, accusandola di essere una persona pericolosa e instabile.

Sarà in tale circostanza che minaccerà di denunciarla alla Polizia e Taylor, distrutta all'idea di finire in carcere, si umilierà pubblicamente davanti a Brooke. Si inginocchierà ai suoi piedi, supplicandola di credere al suo cambiamento e chiedendole di non rivelare a nessuno il suo segreto.

Trame Beautiful 27 ottobre - 2 novembre: Brooke vuole che Bill sporga denuncia

Le conseguenze del colloquio tra Hope e Brooke non tarderanno ad arrivare nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 27 ottobre al 2 novembre.

Appreso che la Logan ha tradito la sua fiducia, Steffy sarà molto arrabbiata con lei e delusa per il modo in cui Liam ha gestito l'intera situazione. Nel frattempo, la moglie di Ridge non sembrerà affatto disposta ad assecondare la supplica della sua storica rivale. Incassata l'umiliazione di Taylor, infatti, correrà da Bill al quale chiederà di prendere dei provvedimenti per evitare di difendere se stesso e le sue nipotine dalla furia della Hayes.

E dopo averlo rimproverato per non avere detto la verità fin dall'inizio sull'attentatore, lo inviterà a denunciare la psicologa. Ma se Brooke sembrerà pronta a tutto per allontanare Taylor dalla sua famiglia, ben diverso sarà il comportamento di Ridge. Quest'ultimo tenterà di rincuorare l'ex moglie, dandole tutto il sostegno di cui avrà bisogno. Le dirà di stare tranquilla perché niente e nessuno riuscirà a dividere la ritrovata famiglia.