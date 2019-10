Il trash è all'ordine del giorno nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti in questi primi giorni di ottobre, caratterizzate dalla crisi in atto tra Ridge e Brooke.

La notte trascorsa dal marito insieme a Shauna Fulton e stata solo 'la goccia che ha fatto traboccare il vaso' di un rapporto già logoro, soprattutto per le diverse opinioni relative a Thomas. Dopo l'ennesimo litigio, durante il quale la Logan ha chiesto al marito di schierarsi dalla parte della famiglia Logan, Ridge se n'è andato di casa e si è recato a casa di Steffy, programmando un incontro anche con Thomas.

Brooke, invece, è corsa nell'appartamento di Shauna per mettere le cose in chiaro con lei. Ne è scaturito il litigio, durante il quale entrambe hanno chiamato in causa i reciproci trascorsi sentimentali. E, proprio come accaduto con Thomas, anche in questa discussione la madre di Hope è ricorsa alle 'maniere pesanti'.

Beautiful anticipazioni: Shauna ricorda a Brooke i suoi trascorsi

Come riportano le anticipazioni di Beautiful, relative alle recenti trame americane, Brooke è corsa da Shauna dopo avere scoperto che lei e Ridge hanno dormito insieme nell'appartamento sopra il Bikini Bar.

Qui è stata molto dura con la rivale in amore, ricordandole che ha avuto bisogno di un test del DNA per scoprire la paternità della figlia Flo. Davanti ad una simile accusa, la Fulton non è rimasta zitta senza reagire.

Al contrario, memore dei trascorsi della Logan, le ha ricordato che non è certo la persona ideale per criticare i trascorsi sentimentali altrui. Ha, quindi, risposto per le rime, dicendole di sapere che in passato ha avuto una storia con tutti gli uomini e della famiglia Forrester. Non solo, ha aggiunto di essere a conoscenza delle origini di Hope, frutto dalla relazione con Deacon, all'epoca genero di Brooke.

Trame americane Beautiful: Brooke schiaffeggia Shauna

Le parole di Shauna, che ha richiamato alla memoria fatti davvero accaduto in passato, hanno scatenato la rabbia di Brooke nelle puntate americane di Beautiful. Ne è conseguito uno schiaffo in direzione della nuova rivale, che ha dimostrato di sapere tenere testa alla Logan, come pochi altri. Si è quindi ripetuto il gesto che, solo pochi giorni fa, la madre di Hope aveva riservato a Thomas (il quale a sua volta le aveva ricordato i suoi non felicissimi trascorsi).

E Ridge? Mentre le due donne discutevano, lui si è recato da Steffy nella casa sulla scogliera e le ha chiesto ospitalità, annunciandole di essersene andato di casa. In quel frangente è arrivato anche Thomas, invitato dal padre, che ha così appreso che il suo piano ha sortito l'effetto sperato. Ridge ha quindi chiesto ai figli di provare a mettere da parte le divergenze, nella speranza di ricostruire l'unione familiare.