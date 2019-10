Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge e Brooke vivranno una fase di profonda crisi che potrebbe portare alla rottura del loro matrimonio. Dopo una serie di discussioni, che avranno come principale oggetto il diverso punto di vista su Thomas, lo stilista deciderà di lasciare la casa in cui aveva vissuto fino a quel momento con la consorte. Infatti non riuscirà più a sopportare le accuse della moglie contro il rampollo Forrester, né ad assecondarla nella sua richiesta di concedere a Hope la custodia di Douglas.

Deluso e amareggiato, Ridge avrà la certezza di poter contare su Steffy, motivo per cui correrà subito da lei per chiedere ospitalità. Alla casa sulla scogliera arriverà anche Thomas, su richiesta del padre, che tenterà di farsi perdonare dalla sorella per le sofferenze che le ha causato di recente.

Beautiful anticipazioni Usa: Ridge vorrebbe riunire la famiglia

Ridge darà vita ad una vera e propria riunione di famiglia nella casa sulla scogliera.

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti, infatti, segnalano che lo stilista darà appuntamento anche a Thomas nella speranza che lui e la sorella possano appianare le rispettive divergenze.

Steffy, però, sarà ancora troppo scossa per quanto accaduto di recente e per le sofferenze che ha dovuto sopportare in seguito alla perdita di Phoebe. Credeva di poter contare su Thomas ma lui, invece di proteggerla, non ha fatto altro che acuire il suo dolore.

Ridge tenterà di fare da paciere, anche se i tempi non saranno ancora maturi per il ricongiungimento familiare da lui sperato.

L'uomo informerà il figlio di essersi trasferito a casa di Steffy dopo il litigio con Brooke, e proporrà anche a lui di prendere la stessa decisione: potrebbe approdare a casa della sorella, garantendo così il ricongiungimento della famiglia.

Trame americane Beautiful: Steffy non è pronta a perdonare Thomas

Se Ridge si trasferirà ufficialmente a casa di Steffy, non si potrà dire la stessa cosa per Thomas, almeno per ora.

Dagli spoiler americani di Beautiful si apprende che la madre di Kelly dirà di aver bisogno di tempo per riflettere e decidere se concedere un'altra possibilità al fratello. Quest'ultimo, di conseguenza, tornerà a casa dell'amico Vinny in attesa di ricevere ulteriori notizie dalla sorella.

Ridge, invece, resterà nella casa sulla scogliera dove parlerà alla figlia delle recenti novità sulla sua vita.

Sollecitato da Steffy in merito alla possibile presenza di un'altra donna nella sua vita che potrebbe essere la causa della crisi con Brooke, lo stilista ammetterà di essere vicino ad una persona e farà il nome di Shauna Fulton. Anche quest'ultima, nel frattempo, continuerà ad esprimere il suo interesse per Forrester, arrivando a scontrarsi pesantemente con la Logan.