Un dilemma morale irromperà nelle prossime puntate americane di Beautiful e vedrà come protagonisti Hope Logan e Thomas Forrester. La figlia di Brooke continuerà a restare ferma nella convinzione che Douglas non possa crescere insieme al padre, da lei considerato una persona pericolosa ed instabile. Dopo avere tentato, con le buone maniere, di ottenere la custodia condivisa del bambino, Hope deciderà di cambiare strategia, sfruttando i sentimenti che l'ex marito non ha mai smesso di provare per lei.

Proverà, quindi, a lasciare aperta la strada per un possibile ritorno di fiamma, anche se questa volta il rampollo Forrester sembrerà più attento ad ottenere la conferma sui sentimenti della Logan. E per capire se davvero un futuro sarà ancora possibile, arriverà a sottoporre la Logan una "proposta indecente" che potrebbe aprire la la strada a nuovi inevitabili sviluppi.

Beautiful anticipazioni: Thomas vuole trascorrere la notte con Hope

Ai tempi del breve matrimonio di Thomas e Hope, la coppia non ha mai trascorso dei momenti di passione insieme.

Ma il finto ritorno di fiamma potrebbe avere un epilogo ben diverso. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la Logan fingerà di provare dei sentimenti per il suo ex marito, nella speranza che lui firmi facilmente i documenti per la custodia di Douglas. L'unica ad essere informata di questo piano sarà Brooke, mentre Liam non saprà nulla a tal proposito, lasciando presagire alla possibilità di nuove tensioni in futuro.

Per confermare il desiderio di trascorre il tempo con Thomas e Douglas, la Logan deciderà di restare a villa Forrester durante la notte di Halloween mentre Liam si recherà da Steffy, festeggiando insieme a Kelly e Beth. Ma il figlio di Ridge non sembrerà disposto ad accettare le solite promesse della Logan. Se lei prova ancora dei sentimenti per lui, dovrà dimostrarlo! Ecco quindi che Thomas le farà una "proposta indecente" (così definita dalle anticipazioni americane ufficiali), chiedendole uno scambio: lui le permetterà di condividere la custodia di Douglas, ma in cambio dovranno vivere dei momenti di passione.

Trame americane Beautiful: Hope in una situazione pericolosa

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Hope resterà inevitabilmente stupita da questa proposta e dovrà affrontare un dilemma morale. Lei, che aveva atteso il matrimonio per perdere la verginità, davvero arriverà a tanto per raggiungere il suo scopo con Douglas? E cosa penserà Liam se tale proposta verrà svelata?

Per il momento gli spoiler rivelano che Hope sarà determinata a portare avanti il suo piano anche se lo Spencer non sarà affatto d'accordo nel vederla trascorrere il tempo insieme a Thomas. Non solo: Liam e Brooke avranno il timore che la ragazza non sia al sicuro ma non potranno sospettare che anche un'altra persona sarà in pericolo.