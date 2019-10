Gemma Galgani continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne, con la sua ricerca sempre più complicata dell'anima gemella. La nuova stagione del Trono Over si è aperta con l'interesse per Jean Pierre, il quale però non ha negato di considerarla, almeno per il momento, solo un'amica. Le insistenze della dama e le lacrime davanti all'interesse del cavaliere per altre signore hanno attirato l'attenzione anche di Giorgio Manetti. Il 'Gabbiano', che per diversi mesi aveva frequentato la Galgani in passato, si è detto contrario al comportamento tenuto dalla torinese in trasmissione.

A suo dire, infatti, le continue umiliazioni subite nel parterre del Trono Over nasconderebbero le vere ragioni della partecipazione di Gemma: restare al centro dell'interesse mediatico. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espressa anche Tina Cipollari, l'opinionista che non ha mai negato la sua insofferenza verso la dama.

Uomini e donne: Giorgio definisce Gemma 'poco dignitosa'

Sebbene abbia lasciato da tempo il parterre del Trono Over di Uomini e donne, Giorgio Manetti continua a tenere monitorati i movimenti di Gemma Galgani nel programma.

Intervistato dal settimanale 'Nuovo Tv', l'ex cavaliere ha commentato l'atteggiamento remissivo della dama nei confronti di Jean Pierre, nel momento in cui lui ha precisato di voler conoscere anche altre donne. Si è quindi chiesto per quale ragione lei continui ad incassare una serie di delusioni dopo l'altra. E la risposta del 'Gabbiano' è stata particolarmente pungente da questo punto di vista: "Una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare – che è una cosa veramente poco dignitosa – potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione".

A suo dire, dunque, Gemma non sarebbe davvero alla ricerca dell'anima gemella, continuando a partecipare al dating show solo per mantenere alto l'interesse su di sé.

Tina Cipollari contro Gemma: 'È falsa'

Stando a quanto dichiarato su 'Nuovo Tv', Giorgio Manetti non crede affatto alla buona fede di Gemma Galgani, convinto che lei sia solo interessata alla popolarità. Dello stesso tenore è stata anche la dichiarazione di Tina Cipollari, anche lei intervistata dalla stessa rivista.

L''opinionista di Uomini e donne, che non ha mai nascosto il suo punto di vista verso la solita rivale,ha rimarcato di considerarla una persona "falsa". A suo dire, Gemma avrebbe capito le dinamiche del programma e sarebbe cambiata molto negli ultimi anni: dopo un'inizio in cui appariva una "vecchietta sconsolata", avrebbe trovato così tanta fiducia in se stessa da sfilare imitando Marilyn Monroe.