Non sono terminate le sorprese all'interno della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che ha visto molti cambiamenti nel corso della quarta stagione. Ci sono molte new entry che creano la curiosità del pubblico e un esempio si ritrova nell'arrivo di Roberto Alpi, attore noto per la partecipazione a soap opera di successo e alle pellicole di Francesco Nuti. Non è stato svelato il ruolo interpretato da Alpi e la notizia di questo approdo ne Il paradiso delle signore 4 è stata annunciata dal collega Roberto Farnesi, al quale è legato da un rapporto di amicizia.

Sulla sua pagina di Instagram, l'interprete del commendatore Umberto Guarnieri ha voluto annunciare questa novità e ha sottolineato la felicità di tornare a lavorare con Roberto Alpi.

L'annuncio fatto dall'attore Roberto Farnesi sulla sua pagina di Instagram

Farnesi ha ricordato che sono passati molti anni dall'ultima volta che ha lavorato sul set con l'amico. Il riferimento è a una serie televisiva di successo, come 'Centovetrine', nella quale hanno lavorato tre attori che fanno parte del cast de Il paradiso delle signore.

Si tratta di Pietro Genuardi, Roberto Farnesi e Roberto Alpi, a dimostrazione di un'occasione capace di far riunire vecchi amici. Roberto Farnesi ha pubblicato sui social la foto dei tempi di Centovetrine e in questo modo ha dato il benvenuto ai due colleghi.

Questa notizia dell'arrivo di Alpi fa ritornare il pubblico al passato in quanto si ricostituisce un vecchio trio. Roberto Alpi deve molto al personaggio di Ettore Ferri interpretato in Centovetrine che gli ha fatto ottenere maggiore notorietà.

Nelle stagioni precedenti l'attore, classe 1952, ha avuto un ruolo di rilievo nella soap opera 'Un posto al sole' mettendosi a confronto con l'editore Giancarlo.

Il successo ottenuto dalla soap opera 'Il paradiso delle signore' come dimostrano gli ascolti

Pietro Genuardi, altro volto storico della soap opera torinese dove ha vestito il ruolo di Ivan Bettini, si confronta con il magazziniere Armando ne Il paradiso delle signore 4.

Roberto Farnesi, invece, è ricordato anche per il ruolo di Giuliano Corsini in Centovetrine, ma sono arrivate nuove occasioni fondamentali nella carriera dell'attore toscano che ha poco compiuto cinquant'anni.

Nel frattempo la quarta stagione de Il paradiso delle signore ha avuto inizio registrando una media di ascolti importante che fa sperare per i prossimi mesi, con uno share pari al 14%. Il pubblico ripone attenzione nell'attesa per le nozze tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) che stanno per compiere un passo molto importante nella loro vita, dopo aver superato molti ostacoli.