Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita riguardanti le puntate in onda dal 20 al 26 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. A Calle Acacias vi saranno molte novità, come quella riguardante Casilda la quale scoprirà non solo che Maria è sua madre, ma che il padre non è altri che il defunto Maximiliano. Leonor avrà quindi una sorellastra e la relazione del padre con Maria verrà comunicata da Rosina ai vicini di casa durante una merenda a 'La deliciosa'.

Mentre Casilda verrà trasformata in una perfetta Hidalgo, Lucia dovrà affrontare le malelingue del quartiere, dopo che sui giornali comparirà la notizia sulle sue vere origini.

Una Vita, spoiler puntate dal 20 al 26 ottobre: nuova vita per Casilda

Le anticipazioni relative ai prossimi episodi della soap ambientata ad Acacias 38, rivelano che Leonor riuscirà a convincere la madre ad accettare in famiglia Casilda.

Sarà proprio la Rubio a comunicare alle vicine di casa la notizia che la domestica è la figlia del defunto Maximiliano e di Maria. Casilda quindi, verrà trasformata dalla sorella Leonor e da Rosina, in una perfetta signorina. Le due donne infatti, faranno confezionare da donna Susana degli abiti appropriati per la giovane, dato che l'ex domestica entrerà d'ora in avanti, a far parte della famiglia Hidalgo. Nel frattempo padre Telmo insinuerà in Lucia, il dubbio che il padrino Joaquin possa essere stato ucciso da Samuel.

Una Vita anticipazioni: svelato il segreto di Lucia, Telmo vuole smascherare Samuel

La Alvarado, come rivelano le anticipazioni della prossima settimana, non vorrà credere alle parole dell'amico sacerdote, il quale continuerà a scavare per conoscere la verità sull'eredità dei Marchesi di Valmez. Il giovane parroco infatti, ha intuito che il priore Espineira non gli ha raccontato tutta la verità in merito e, approfittando della sua assenza, frugherà tra le sue cose.

Sarà proprio Telmo a far trapelare, attraverso i giornali, la notizia che i nobili non solo erano fratellastri, ma che ebbero anche una figlia. Lucia quindi, si ritroverà a dover affrontare le malelingue del quartiere che la additeranno come la 'figlia del peccato'. Celia proporrà alla cugina di rinunciare all'eredità per far tacere le chiacchiere, mentre Samuel sarà sempre più intenzionato ad avvicinarsi alla ragazza per mettere le mani sul suo denaro.

Padre Telmo, intuito il piano dell'Alday, sarà deciso a smascherarlo, soprattutto dopo aver visto il giovane confabulare con lo strozzino Batan.

Questo e molto altro nelle puntate di Una Vita in onda dal 20 al 26 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5, dove i fan potranno seguire la vicenda legata alla nuova vita di Casilda e all'amicizia pericolosa tra Samuel e Lucia. Ricordiamo che, per rivedere le puntate già andate in onda, è disponibile il sito Mediaset Play, dove si troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.