Arriva una nuova settimana in compagnia della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita', che vede altre novità. Nelle puntate che vanno dal 21 al 26 ottobre in onda alle ore 14:10, sarà al centro delle trame il personaggio di Samuel. Quest'ultimo dovrà fare i conti con dei problemi finanziari e andrà alla ricerca di una soluzione immediata. Il fratello di Diego penserà che sia giusto procedere con la vendita dei cimeli di famiglia ma nessuna delle persone vicine proverà compassione nei confronti del ragazzo, mantenendo una certa indifferenza.

La maggior parte dei vicini dell'Alday deciderà di non acquistare questi oggetti cari alla famiglia Alday. L'unica persona accorsa in aiuto di Samuel corrisponderà al nome di Lucia che si offrirà per dare una mano al giovane uomo ad aggiustare una statuta di ceramica. L'Alday si dimostrerà riconoscente nei confronti dell'Alvarado alla quale chiederà di venire a cena con lui e la ragazza non potrà fare altro che accettare questa richiesta.

Lucia infastidita dal comportamento di padre Telmo

Celia e Felipe faranno notare la propria opposizione a questa frequentazione e Lucia, arrivata a casa di Samuel, porterà all'uomo la statua da lei resa perfetta. Leonor non riuscirà a mantenere il segreto sul suo legame di sangue e si dirà pronta per raccontare ai vicini di Acacias che Casilda è la sorella.

Rosina, dal canto suo, complicherà la situazione in quanto si presenterà nella pasticceria e anticiperà la Hidalgo, raccontando che la cameriera è figlia di Maximiliano. Padre Telmo interromperà la cena tra Samuel e Lucia, provocando la reazione dell'Alvarado che non comprenderà il comportamento del parroco.

Le rivelazioni del sacerdote all'Alvarado

Rosina e Leonor vorranno aiutare Casilda a divenire una signorina e le proibiranno di lavorare all'interno della loro casa. Leonor dimostrerà la gratitudine nei confronti di Servante il cui intervento è stato fondamentale per permettere la scrittura di un'opera teatrale basata su un'amore saffico. Telmo si impossesserà della copia del testamento di Espineira e comprenderà che si tratta di una ricchezza più ingente del previsto.

Il parroco deciderà di raccontare ai giornali della parentela tra i marchesi di Valmez. Celia darà un consiglio a Lucia spingendola a rinunciare all'eredità dei Valmez, mentre Espineira si scaglierà contro Telmo per aver raccontato la notizia. Rosina e Casilda, dopo quanto successo nella pasticceria, riusciranno a mettere da parte l'orgoglio e si diranno pronte per giungere alla pace. Infine Telmo verrà a sapere che Samuel, prima della cena con Lucia, ha avuto un incontro con uno strozzino il cui nome è Batan.