La terza stagione de "L'Isola di Pietro" con protagonista Gianni Morandi è pronta a prendere il posto della seconda stagione di Rosy Abate nel palinsesto di Canale 5. La fiction Mediaset prenderà il via in prima serata venerdì 18 ottobre e già dai primi spot messi in onda si preannuncia una stagione ricca di colpi di scena.

Nelle due stagioni precedenti il pubblico aveva amato molto il personaggio di Morandi, il pediatra Pietro Sereni, il quale non è solo un padre e un nonno, ma anche un punto di riferimento per la città e gli abitanti della comunità in cui vive.

Anticipazioni

Nella nuova stagione ci saranno tanti casi da risolvere. Primo fra tutti quello di Alessandro, il compagno di Elena, la quale alla fine della seconda stagione aspettava un bambino.

La nuova serie si apre con un salto temporale rispetto a dove avevamo lasciato i protagonisti. Elena infatti è già mamma, ma Alessandro non è con lei. Che fine ha fatto? Questo dilemma sarà il filo conduttore di tutta la stagione.

Intanto Elena deve crescere suo figlio senza un uomo accanto e così si rifugia da suo padre Pietro, che la accoglie a braccia aperte. In questa nuova stagione ci sarà, tra i nuovi volti, quello di Francesco Arca (che nel 2020 vedremo su Rai 1 con la seconda stagione de La vita promessa insieme a Luisa Ranieri e Thomas Trabacchi). Il personaggio interpretato da Arca potrebbe essere il nuovo amore della bella Elena.

L'Isola di Pietro anche in questa terza stagione regalerà al pubblico grande fermento e, in ogni puntata, riuscirà a raccontare un nuovo caso e nuovi aspetti della vita del medico ma anche della figlia, dei nipoti e dei vari concittadini. Nelle prime due stagioni gli sceneggiatori si sono concentrati su fatti di attualità e su problematiche giovanili non da poco, suscitando molto interesse da parte del pubblico che ama la serie.

La prima puntata del 18 ottobre

Il dottor Pietro Sereni corre, come ogni mattina, insieme al suo fedele amico a quattro zampe ma, la passeggiata si complica quando il pediatra salva dalle fiamme una neonata. Chi è quella bambina? Cosa è successo? Ed ecco che già dalle prime battute, la serie riporta il pubblico nelle trame noir che l'hanno sempre contraddistinta.

Già dalla prima puntata di venerdì 18 ottobre troveremo Caterina, la nipote di Pietro Sereni che nel corso della seconda stagione aveva perso la vista.

Sembra che per lei ci sia una possibilità di guarigione in America, così mamma e figlia partono alla volta degli Stati Uniti e fanno ritorno in Sardegna solo dopo l'operazione. Per sapere l'esito però sarà necessario aspettare un bel po' di tempo. La ragazza intanto è distrutta per la perdita del padre, ma anche perché non riesce a capire l'atteggiamento di Diego che sembra nasconderle qualcosa.