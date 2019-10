Matrimonio a prima vista 4 è giunto alla conclusione. L'esperimento sociale è iniziato il 4 settembre, quando tre coppie di sconosciuti si sono sposate senza sapere niente l'uno dell'altra. Dopo cinque settimane trascorse insieme, hanno dovuto decidere se restare insieme o divorziare.

Ultima puntata: Ambra e Marco divorziano come Fulvio e Federica

La coppia di Ambra e Marco ha avuto un percorso piuttosto lineare, che non è mai decollato.

Lui ha dichiarato più volte di aver trovato la donna della sua vita, ma Ambra non è mai stata dello stesso parere. Sebbene i due siano andati abbastanza d'accordo, nel corso delle cinque settimane da parte della ragazza non è mai scattato alcun interesse oltre quello dell'amicizia. Per Marco è stato difficile accettare il rifiuto della moglie ed ha più volte provato a conquistarla con gesti affettuosi e sorprese, ma non è servito a molto.

Nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista, la coppia ha fatto un bilancio sull'esperienza e ha comunicato la propria decisione agli esperti. Marco ha affermato di avere voglia di restare insieme a sua moglie, anche se consapevole di un suo rifiuto. Ambra, come ci si aspettava, ha invece comunicato di non provare trasporto per lui e quindi di voler divorziare.

La coppia di Luca e Cecilia ha iniziato la sua avventura con un'intesa molto forte a partire dal giorno del matrimonio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I due hanno trascorso la loro prima giornata totalmente a proprio agio e la loro complicità è durata per tutto il viaggio di nozze. Dopo questo, però, per loro c'è stato un calo dato dal ritorno alla realtà che ha iniziato a creare dei problemi di comunicazione tra Luca e Cecilia. I silenzi di lui hanno aumentato di molto l'insicurezza della ragazza che ha iniziato a riflettere su come andare avanti nella loro storia.

Tuttavia tra i due si è creato un legame diverso dalle altre coppie, ed è stato evidente. Dopo le loro cinque settimane insieme, Luca non ha nascosto la sua confusione e i suoi dubbi riguardo la decisione da prendere sul suo futuro. Il ragazzo ha ammesso di non avere ancora chiaro se Cecilia potesse essere davvero la donna della sua vita. Davanti agli esperti la ragazza ha affermato di aver cambiato idea più volte, ma alla fine ha deciso di continuare l'esperienza.

Luca ha confermato quanto detto da sua moglie ed ha deciso di restare insieme a lei.

Fulvio e Federica sono partiti con una giornata piacevole, ma un po' imbarazzante per lei. Il loro rapporto ha iniziato a vacillare subito dopo le nozze, perché la sposa si è mostrata molto chiusa nei confronti del marito. Il loro viaggio di nozze è stato un insieme di alti e bassi, dovuti ad alcune discussioni. Tra loro il problema maggiore è stato la mancanza di contatto fisico, totalmente rifiutato da Federica.

Quando la coppia è tornata in Italia, sembrava essere arrivata una svolta in positivo. La ragazza ha mostrato una buona apertura nei confronti del marito, ma nella penultima puntata i due hanno discusso pesantemente dopo una notte in bianco. Fulvio ha tentato l'ennesimo riavvicinamento fisico e Federica gli ha dato uno schiaffo: da qui la rottura che ha portato ad una separazione della coppia, prima dei tempi stabiliti dall'esperimento. Nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista è andata in onda la decisione della coppia più discussa di questa stagione: i due si sono sfogati con gli esperti ed hanno raccontato il loro percorso. Dopo una discussione riguardo le motivazioni che hanno portato l'allontanamento di Federica, la coppia ha deciso di divorziare.