Non mancano certo i colpi di scena nella telenovela Il Segreto e questa volta ad essere il protagonista è il simpatico e squinternato don Berengario. Il sacerdote abbiamo già visto che contravviene ai comandamenti, come nel caso dell'omicidio dei Molero. Ora però la situazione è di altro genere, in quanto nella sua vita riappare il suo grande amore: si tratta di una donna di nome Marina. Purtroppo a questa vicenda di cuore si affianca immancabilmente una tragedia come la morte di Paco del Molino, il padre di Marcela. L'uomo perderà la vita a causa del perfido Fernando Mesia tra le braccia di sua figlia.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: la scelta di don Berengario

La vita di don Berengario sta per cambiare! Dopo l'arrivo a Puente Viejo di sua figlia Ester, fa la sua comparsa Marina, la madre della ragazza. Quest'ultima è stata il grande amore del sacerdote, che non appena la vede sente dentro di se che i sentimenti sopiti nel profondo del suo cuore si stanno risvegliando. Berengario tenterà con tutte le sue forze di resistere, ma l'amore che ha per lei è talmente forte da non riuscire a trattenerlo.

Di questo ne parla con don Anselmo, il quale non può far altro che consigliargli di seguire i suoi sentimenti. Marina intanto decide di tornare a casa e di allontanarsi dall'uomo che ama, in quanto lui è votato a Dio. Il prete a questo punto non ha più dubbi e corre più veloce del vento per fermare la sua amata prima che possa prendere il treno. Una volta raggiunta le dichiara tutto il suo amore che viene suggellato da un appassionato bacio. I due lasceranno poi Puente Viejo per vivere sereni la loro storia.

Il folle piano di Fernando Mesia

Fernando è ormai fuori controllo e le puntate spagnole de Il Segreto saranno al cardiopalma quando arriverà addirittura a rapire Esperanza e Beltran. Ma non finisce qui, in quanto nelle sue mire ci sarà anche la piccola Camelia. A tal proposito sequestra anche, con grande astuzia, Marcela e Matias, ammanettando la ragazza. Quando tenta però di portar via con se anche la piccola Castaneda, arriva Paco il padre della locandiera, che riesce a togliergli la bambina dalle braccia.

Purtroppo però Fernando sarà una furia e senza esitare ucciderà il Del Molino, gettando così nella disperazione la povera Marcela. Nel frattempo Maria sente che il Mesia non farà mai del male ai suoi bambini e dimostra di riuscire a mantenere il controllo dei suoi nervi. L'uomo però è imprevedibile e potrebbe essere capace di fare qualsiasi cosa. E' a questo punto che Maria comprende che il suo posto è a Cuba con Gonzalo e decide di tornare da lui al più presto.

Della sua scelta ne parlerà presto con suo nonno Raimundo, il quale avrà il compito di dire a Francisca la verità, prima però deve trovare i bambini.