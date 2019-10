Nelle attuali puntate italiane di Una vita, l'attenzione di Rosina è rivolta verso la scoperta dell'identità di Casilda che sembra essere la figlia di Maximiliano Hildalgo e della domestica Maria. Questo filone narrativo proseguirà per diverse settimane, portando a diversi colpi di scena riguardanti la vedova di Martin e le vere intenzioni della madre, da poco ritrovata. Ma archiviato questo problema, per la ricca Rosina ci saranno nuovi intrighi da superare.

Essi coinvolgeranno Genoveva, un personaggio ancora inedito in Italia, ma destinato a focalizzare su di sé l'attenzione nel corso dei prossimi mesi. La nuova arrivata resterà vedova di Samuel e sarà pronta a tutto per portare a termine la vendetta contro gli abitanti di Acacias 38. A farne le spese sarà il matrimonio dei coniugi Soler, quando Genoveva riuscirà a sedurre Liberto e il loro incontro verrà scoperto da Casilda.

Una Vita anticipazioni: Liberto cede alle lusinghe di Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita rendono noto che Genoveva sarà furiosa contro gli abitanti di Acacias 38, colpevoli di non avere aiutato Samuel quando ne aveva bisogno. Tra di essi non ne resteranno esclusi Liberto e Rosina che dovranno fare i conti con il nuovo piano orchestrato dalla nuova dark lady in collaborazione con Ursula. Genoveva penserà di distruggere il matrimonio di Liberto e Rosina, riuscendo a sedurre quest'ultimo.

Il marito di Susana non riuscirà ad allontanare le tentazioni e vivrà dei momenti di passione con la vedova di Samuel nel salotto del suo appartamento. Proprio in quel momento, arriverà Casilda che sorprenderà il suo padrone mentre sarà intento a tradire Rosina. La domestica non potrà tacere quanto visto e correrà subito dalla madre di Leonor per informarla della terribile novità.

Trame Una Vita: Liberto viene arrestato

I problemi per Liberto non si limiteranno alla scoperta del suo tradimento con Genoveva. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita, infatti, l'uomo dovrà fare i conti con la rabbia di Rosina che non vorrà più saperne di lui dopo essere stata informata da Casilda della recente novità.

Ma anche la vedova di Samuel approfitterà della situazione per distruggere definitivamente la coppia. Si rivolgerà, infatti, alla Polizia e denuncerà il suo amante per adulterio. Liberto verrà subito arrestato ma nei giorni difficili della sua detenzione non potrà contare sul sostegno di Rosina, decisa a porre fine definitivamente al matrimonio. Sarà davvero questo l'epilogo per la longeva coppia?

Anche in questo caso, sarà meglio non dare tutto per scontato soprattutto quando la vedova di Maximiliano si appresterà a lasciare per sempre Acacias 38.