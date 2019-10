Il Segreto, anticipazioni ricche di imperdibili colpi di scena per tutti gli appassionati della telenovela di Aurora Guerra. Le puntate in onda su Canale 5 da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019, svelano che Antolina si darà alla fuga da Puente Viejo dopo che suo marito la metterà faccia a faccia con Juanote, l'uomo che la mise incinta. Invece, Elsa Laguna e Isaac Guerrero si metteranno insieme dopo aver sbugiardato la Ramos mentre Maria riceverà una notizia da parte di Roberto. Infine, Adela riceverà l'aiuto di Francisca Montenegro per quanto riguarda la querela.

Il Segreto: l'amicizia di Severo e Carmelo entra in crisi

Le trame di questa nuova settimana, dal 13 al 19 ottobre, svelano che Francisca riuscirà a convincere Prudencio a dare in prestito a Severo una cifra elevata di soldi per resistere al difficile crollo economico suscitato dal calo del prezzo del riso. Il Santacruz, infatti, deciderà di rivolgersi al minore degli Ortega dopo aver saputo di essere vicino alla bancarotta.

Una notizia che non sarà in grado di confidare al suo grande amico di sempre, ovvero Carmelo Leal, tant'è che discuteranno pesantemente. Alla Villa, arriverà una missiva da parte di Roberto inviata a Maria da Cuba. In verità, sarà una lettera falsificata, in quanto il Sanchez è stato ucciso dalla Montenegro con del veleno che gli a messo nella cioccolata. Ciò nonostante, la Castaneda non avrà alcun sospetto che dietro la repentina partenza a del cubano ci sia la mente perfida della dark lady, dato che è decisamente migliorata nella bontà verso i suoi vicini.

Francisca aiuta la signora Leal

Adela sarà in seri guai per via del suo metodo d'istruzione scolastica, mal visto dai familiari degli alunni. Infatti, alcuni genitori organizzeranno una protesta nella piazza di Puente Viejo per mettere in chiaro il loro disaccordo verso i suoi metodi molto modernisti e liberali. Fortunatamente, i paesani si divideranno in due gruppi, visto e considerato che una gran parte di loro difenderanno a spada tratta la consorte di Carmelo.

Francisca, a quel punto, si dirigerà sul posto per dare il suo aiuto alla maestra. I rivoltosi, poco dopo si allontaneranno stanchi dal piccolo borgo. In più la Montenegro, grazie alle sue amicizie, otterrà il ritiro della querela contro la consorte del sindaco.

Isaac ed Elsa di nuovo insieme

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, ci informano che Elsa e Isaac finalmente troveranno il paese di nascita di Juanote, l'uomo che Antolina usò per farsi mettere incinta.

In questa occasione, il forestiero racconterà tutti i particolari sulla relazione con la Ramos. Guerrero, una volta che avrà avuto la sua testimonianza dell'adulterio, rientrerà nel piccolo paesino: qui porrà una serie di domande a sua moglie. Quest'ultima respingerà l'accusa di avere intrapreso un legame intimo con l'amante, tanto da incolpare Alvaro Fernandez di aver falsificato la sua scheda clinica.

Per fortuna Isaac, questa volta, non crederà alle sue menzogne. Per questa ragione, la giovane fuggirà da Puente Viejo facendo perdere le sue tracce, mentre il carpentiere andrà alla locanda: qui supplicherà la Laguna di ricominciare una nuova vita insieme. In conclusione gli spoiler de Il Segreto in onda dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Maria metterà a disposizione di Adela e Irene un contributo economico per dar via a una istituzione a favore delle donne. Al contrario, Marchena farà sapere a Prudencio che a Puente Viejo si mormora troppo sul conto di Lola.