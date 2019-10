Come accaduto anche per le altre coppie già uscite da Temptation Island Vip 2, Maria De Filippi ha accolto negli studi di Uomini e donne Pago e Serena Enardu, dopo la rottura avvenuta nella puntata di lunedì 14 ottobre. L'occasione è stata la registrazione del Trono Classico avvenuta il 16 ottobre, durante la quale i due ex fidanzati si sono rivisti per un nuovo ed emozionante confronto. La Enardu ha confermato quanto da lei confessato durante il falò di confronto, precisando di essere sbarcata in Sardegna in preda ai dubbi su una relazione che durava già da sette anni.

Ma se lei sospettava di non essere più innamorata, ben diverso era il caso del cantante che ha ammesso di non avere immaginato simili perplessità. Per quanto riguarda la possibile evoluzione del rapporto di lei con il single Alessandro, in studio non se n'è parlato anche perché Pago ha chiaramente ammesso di non volere il confronto con il tentatore.

Uomini e donne anticipazioni: Serena e Pago si sono rivisti a casa

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione di mercoledì 16 ottobre, durante la quale è stato concesso ampio spazio a Serena Enardu e Pago.

La prima ad entrare in studio è stata lei, apparsa visibilmente dimagrita (successivamente se n'è accorto anche il suo ex) e dispiaciuta per quanto accaduto. Ha confermato di avere avuto dei dubbi ancor prima di entrare a Temptation Island Vip 2 ma di avere cercato di metterli da parte, soprattutto considerando che Pago era una presenza costante nella sua vita e una figura paterna per il figlio. Ha anche aggiunto di avere rivisto l'ex fidanzato dopo la fine delle riprese, dato che lui aveva le sue cose da riprendere. Sono stati insieme per circa tre giorni, riuscendo a dirsi le cose che non erano uscite durante il falò di confronto.

Pago non conosceva i veri sentimenti di Serena

Dopo una prima parte dedicata a Serena Enardu, Maria De Filippi ha annunciato l'entrata in studio di Pago, accolto dagli applausi del pubblico. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che lui ha subito precisato di sentirsi più tranquillo, nonostante i brutti momenti passati. Ha aggiunto di non avere avuto alcuna avvisaglia dei veri sentimenti della sua ex, chiarendo: "Se lo avessi saputo non sarei mai andato a Temptation Island".

Pensava, infatti, di partecipare al programma per risolvere alcuni problemi e non per chiarire i dubbi dell'ex tronista. Ha comunque aggiunto di non poter giustificare il suo comportamento, che lo ha fatto soffrire molto. Per tale ragione, ha chiesto espressamente alla redazione di non fare entrare il single Alessandro, evitando così il confronto con lui. Alla fine, il cantante ha confermato il suo affetto per Serena e per il figlio di lei.

L'ex coppia si è quindi abbracciata ed è uscita dallo studio.