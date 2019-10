Se nelle attuali puntate italiane di Beautiful il personaggio di Zoe Buckingham è spesso al centro delle trame, grazie al suo ruolo di modella alla Forrester Creations, molte cose saranno destinate a cambiare nelle vicende americane. Dopo la scoperta degli intrighi di Reese legati alla finta morte di Beth, la giovane è uscita di scena per diverso tempo, lasciando persino presagire ad un suo addio.

Non sarà così: le anticipazioni delle puntate USA di metà ottobre, infatti, confermano che la Buckingham si rivedrà a Los Angeles dopo una prolungata assenza e sarà desiderosa di riprendersi il posto alla casa di moda. Ciò la porterà inevitabilmente ad avere a che fare con Thomas che, pronto a rientrare nell'azienda di famiglia nonostante l'opposizione di Brooke, farà una rivelazione inaspettata, lasciando persino presagire alla nascita di un interesse sentimentale tra loro.

Beautiful anticipazioni americane: Zoe inspira i disegni di Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto che Zoe Buckingham riapparirà in scena dopo un'assenza di diverse settimane. La figlia di Reese, che era stata licenziata insieme a Xander quando la verità su Beth era stata svelata, aveva trascorso un breve periodo a Londra, salvo poi decidere di rientrare negli Stati Uniti. Il suo obiettivo sarà presto chiarito: cercare di farsi per donare da Logan e Forrester per il segreto da lei mantenuto sugli intrighi del padre.

Attenzione, in particolare, alla puntata in onda negli Stati Uniti il 17 ottobre nella quale Thomas incontrerà Zoe nell'appartamento di Vinny. Sarà allora che il figlio di Ridge apprenderà le recenti novità riguardanti la modella. Ma il rapporto tra Thomas e Zoe non si limiterà a qualche breve incontro come lasciano chiaramente intravedere gli spoiler, ancora criptici, della settimana successiva. Essi rivelano, infatti, che Thomas sarà ispirato dalla Buckingham per la creazione dei suoi nuovi disegni.

Trame americane Beautiful: Brooke non vuole Thomas alla Forrester Creations

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful della settimana che si apre il 21 ottobre, Thomas troverà ispirazione in Zoe, notizia che sarà meglio non perdere di vista. Considerando che nulla accade per caso nelle trame della soap americana, potrebbe essere questo il punto di partenza di una nuova storia d'amore o quanto meno di un'alleanza contro le Logan.

Anche nei prossimi giorni, infatti, il ruolo di Thomas alla Forrester Creations continuerà ad essere oggetto di discussione tra Brooke e Ridge: se quest'ultimo riterrà che il posto nell'azienda di famiglia spetti di diritto al figlio, ben diverso sarà il punto di vista della Logan, decisa ad allontanarlo da sé e da Hope. Ma considerando che il giovane stilista presto disegnerà nuovi modelli, tutto fa pensare ad un suo inevitabile ritorno della compagnia.