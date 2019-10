Il 7 novembre in prima serata il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno dello show di Adriano Celentano 'Adrian'.

Molteplici sono le aspettative per questa nuova stagione del programma, infatti 'Adrian' era stato sospeso nel febbraio dell'anno passato, ufficialmente per problemi di salute del cantante, ma in realtà pare abbiano inciso gli scarsi risultati di audience ottenuti. Il format della scorsa edizione sarà rinnovato completamente e il molleggiato, accompagnato da una grande orchestra, sarà sempre presente in scena a cantare i suoi famosi successi tanto amati dal suo pubblico.

Il 2 novembre a Verissimo sarà trasmessa l'intervista di Adriano Celentano a Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, storica conduttrice di 'Verissimo', ha recentemente annunciato che nella puntata di sabato 2 novembre intervisterà il "molleggiato" della canzone italiana. La compagna di Piersilvio Berlusconi ha effettuato l'intervista nello studio televisivo di Cologno Monzese in cui il noto artista stava facendo le prove dello show.

'Adrian' non sarà trasmesso in diretta, ma la puntata verrà registrata il giorno prima della messa in onda. Il cantante non sarà lasciato solo nella conduzione, ma secondo alcuni rumors nella prima puntata dovrebbe essere affiancato dai presentatori Carlo Conti e Paolo Bonolis e dal cantautore Ligabue. Nelle puntate seguenti invece il "molleggiato" dovrebbe essere affiancato molto probabilmente dai presentatori Maria De Filippi e Massimo Giletti, dal giornalista Enrico Mentana, dalla cantante Elisa e dall'attore comico Checco Zalone.

Durante lo show andranno in onda anche le puntate restanti della serie televisiva d'animazione 'Adrian'.

Resta ancora misterioso il titolo finale del programma. In un primo tempo Piersilvio Berlusconi aveva dichiarato che il titolo sarebbe stato 'Adriano' ma, dal nuovo promo in onda in televisione attualmente, sembra che il titolo definitivo sia 'Adrian'.

Lo show di Celentano sarà registrato a Cologno Monzese dopo il rifiuto del Teatro Camploy di Verona

Il rilancio di 'Adrian' avverrà dagli studi Mediaset di Cologno Monzese dopo il rifiuto del Teatro Camploy di Verona di affittare il teatro al "molleggiato", dopo alcuni problemi avuti con il Clan Celentano nella stagione passata.

Toccherà a Silvia Toffanin (durante l'intervista che andrà in onda a 'Verissimo' alle 16.15 del 2 novembre) il compito di suscitare l'interesse dei telespettatori dopo il flop dell'edizione precedente di 'Adrian'. La conduttrice ripercorrerà la lunga carriera dell'artista e probabilmente insieme al cantante spiegherà le difficoltà che ha incontrato il progetto 'Adrian'. Nell'occasione dovrebbero essere rivelati anche gli ospiti che saliranno sul palco insieme all'artista milanese nel corso delle puntate.