Si apre oggi 21 ottobre una nuova avvincente settimana dedicata a Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le conseguenze dell'incidente che ha causato il ferimento di Aldo Leone continueranno ad essere assolute protagoniste delle prossime puntate. Mentre l'avvocato si troverà ancora in ospedale, infatti, le indagini entreranno nel vivo e cominceranno a delinearsi i primi sospetti: Giovanna Landolfi scoprirà che Leone aveva una relazione extraconiugale con Beatrice e deciderà di convocare l'avvocatessa al commissariato per interrogarla.

Eugenio Nicotera, invece, rivolgerà la sua attenzione verso Diego, pensando che proprio lui possa essersi macchiato di un simile crimine. Ma sarà meglio non perdere di vista l'entrata in scena di un nuovo personaggio che in futuro potrebbe entrare nella lista dei sospettati. Si tratterà niente meno che di Jacopo Leone, il figlio di Delia e Aldo.

Un posto al sole anticipazioni: arriva Jacopo Leone

Molti telespettatori di Un posto al sole continuano a credere che il responsabile del ferimento di Aldo Leone non sia Diego Giordano.

E fin dall'inizio, la loro attenzione si è rivolta su altri due principali sospettati: Delia, la moglie dell'avvocato, e Jacopo, il figlio che per ora non si è mai visto. E proprio lui farà la sua prima apparizione nelle prossime puntate, come riporta il portale Tv Soap. Il giovane sarà interpretato dall'attore Matteo Santorum e arriverà per una visita al padre. Sarà davvero lui il colpevole dopo avere scoperto il tradimento con Beatrice?

In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, le anticipazioni rivelano Eugenio Nicotera rivolgerà i suoi sospetti verso Diego mentre le ricerche della Polizia si concentreranno su Beatrice. Giovanna Landolfi, infatti, convocherà l'avvocatessa al commissariato dopo avere scoperto il suo legame extraconiugale con Aldo. La poliziotta infatti avrà qualcosa di molto importante da dirle.

Upas trame: Diego pensa di costituirsi

Se da un lato le trame di Upas della prossima settimana concederanno ampio spazio ai sospetti di Eugenio e Giovanna, dall'altro sarà bene non perdere di vista i movimenti di Diego Giordano.

Quest'ultimo avrà dei ricordi sfuocati sulla notte dell'incidente, dato che aveva perso il controllo delle sue azioni a causa del troppo alcool. Ma continuerà a rimbalzare nella sua mente il volto sconvolto di Aldo Leone poco prima dell'impatto: sarà dunque proprio Diego il colpevole? O in quel momento c'era qualcun altro alla guida della sua auto? L'entrata in scena di Jacopo Leone potrebbe essere collegata proprio ad un colpo di scena in tal senso.

Il figlio di Raffaele, comunque, non potrà fare a meno di dubitare di se stesso, al punto da decidere di costituirsi alla Polizia per raccontare la sua versione dei fatti.